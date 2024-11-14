Фигурант 'Миротворца' Сергей Жигунов оскандалился с фильмом о 'нацистах в Украине'

Российский актер Сергей Жигунов, которого украинские зрители помнят по картине "Гардемарины, вперед!" и в сериале "Моя прекрасная няня" решил урвать "кусок пирога" из бюджетных российских денег, которые льются рекой на пропагандистские фильмы. Ура-патриот заявил, что продюсирует многосерийный фильм об украинских шахтерах.

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Как пишет российская пресса, Жигунов "снимает сагу, в которой покажет становление нацизма в Украине". В картине герои частично будут разговаривать на украинском, а одним из консультантов фильма стал старший брат скандального Никиты Джигурды, недавно заявлявший, что планирует присоединиться к оккупантам на Донбассе.

Сначала проект назывался очень громко – "Донбасс", однако впоследствии создатели "шедевра", вероятно, решили не так открыто играть на стороне пропаганды и назвали работу скромнее – "Порода". "Это многосерийный фильм, повествующий о жизни одной шахтерской семьи. События происходят до 2014 года, до первого выстрела. Сейчас многие люди, я вижу, не понимают, почему это произошло, потому что не оперируют историческими фактами, о которых никогда не говорили, по крайней мере, когда я учился в школе и институте", – пафосно заявляет Жигунов. Мол, мы разъясним, согласно кремлевским методикам, как развивались события.

Тем временем продюсер жалуется: около полусотни режиссеров отказались работать над картиной. Однако смельчаки нашлись и работа кипит. Под Москвой построили декорации, имитирующие улицы и дома Донецка, а также Львова. А так, как некоторые герои говорят в кадре на украинском, пишут, что им наняли лингвистов. "Язык оказался, между прочим, очень сложным, иногда было до слез обидно от того, что ничего не получалось, – жалуется одна из актрис. – Спасибо Сергею Джигурде (актер, старший брат Никиты Джигурды, играл в свое время в украинских театрах. – Ред.), который помогает нам".

На каком телеканале будет транслироваться картина, не сообщается, однако известно, что Жигунов осваивает большой бюджет – проект реализуется при поддержке так называемого Института развития интернета. Эта организация под видом патриотического контента спонсирует пропагандистские картины, на которые в РФ выделяются сумасшедшие средства.

Ранее OBOZ.UA писал, что "гардемарин" Жигунов снял еще одну пропагандистскую ленту. Съемки проходили в аннексированном Крыму, а главную роль в картине сыграл украинофоб – Сергей Никоненко. Путинист в своих интервью заявляет, что россияне "приблизили победу над снова поднявшим голову фашизмом". Никоненко также мечтает, что когда-то "три братских народа – российский, белорусский, украинский – снова заживут вместе". Активно ездит с пропагандистскими выступлениями на оккупированные украинские территории и заявляет, что "это не Украина и никогда ею не была": "Мы Украине эти земли временно в пользование дали, но теперь все – пора возвращаться домой. Это будет справедливо и верно. И все южнорусские города тоже должны вернуться – и Николаев, и Одесса".

Сам Сергей Жигунов находится под санкциями со стороны Украины за поддержку войны и оправдание российского вторжения. Он также фигурант "Миротворца", потому что неоднократно незаконно приезжал в Крым и поддержал аннексию полуострова.

Ранее OBOZ.UA писал, что эстонский кинофестиваль отказался исключить из программы скандальный фильм о влюбленных россиянина и украинке: названа причина.

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