Эстонский кинофестиваль отказался исключить из программы скандальный фильм о влюбленных россиянине и украинке: названа причина

Организаторы Таллиннского кинофестиваля "Темные ночи" (PÖFF) отказались исключить фильм российского режиссера Бориса Гуца "Глухие любовники" о романе между россиянином и украинкой из своей программы, несмотря на обращение Государственного агентства по вопросам кино. По словам Тиины Локк, которая является директором мероприятия, лента раскрывает "горячие проблемы" настоящего, поэтому должна быть показана.

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Об этом она заявила в интервью для эстонской общественной телерадиовещательной компании ERR. Фестиваль только согласился убрать фильм из программы Standing with Ukraine, предназначенной для поддержки Украины.

"Фильм будет показан на PÖFF, потому что мы выбрали его не случайно. Он есть в программе, потому что художественно и смыслово очень яркий и дает возможность говорить о проблемах, которые являются горячими в этот момент", – высказалась Тиина Локк.

Директор Таллинского кинофестиваля отметила, что именно в рамках его программы состоится мировая премьера "Глухих любовников". Она убеждена, что кинокартина испытывает неоправданный негатив, ведь ее еще никто не видел.

"Этот фильм испытывает ожесточенные нападки со стороны российских оппозиционеров, белорусов и украинцев, чьи взгляды, конечно, очень разные, и этот фильм также можно интерпретировать очень по-разному, в чем и заключается его обаяние", – сказала директор.

Кроме того, Тиина Локк не считает ленту "Глухие любовники" русской. Свое мнение она аргументировала тем, что Борис Гуц уехал из РФ после начала полномасштабного вторжения, выступил против режима Кремля, а сейчас проживает в Сербии. Директор фестиваля также добавила, что кинокартина была снята на собственные средства режиссера, с минимальным бюджетом и международной командой.

Фильм "Глухие любовники" рассказывает о романе между мужчиной из России и женщиной из Украины. Они познакомились в Стамбуле и начали тесно общаться, однако языком жестов из-за пороков слуха. В то время на Родине девушки продолжается террористическая война РФ, разжигающая конфликт между парой. Постоянные споры завершаются актом насилия со стороны парня, так что девушка идет от него. По мнению организаторов фестиваля, такой поворот в сюжете можно считать метафорой, где "Украина отказывается от России как от империи, использующей насилие".

Напомним, после обнародования информации о появлении ленты "Глухие любовники" на PÖFF, Государственное агентство по вопросам кино отреагировало на недопустимый показ.

"Мы обращаемся к организаторам Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) пересмотреть решение об исключении из основной программы фестиваля российского фильма Deaf Lovers ("Глухие любовники") режиссера Бориса Гуца. Учитывая агрессию России против Украины и многочисленные страдания украинского народа, особенно важно обеспечить, чтобы культурные платформы не становились инструментами для фильмов, размывающих границы понимания реальности украинцев", – говорится в заявлении Госкино.

В институте обратили внимание, что показ российского фильма несет риск распространения пропаганды, которая оправдывает агрессию и может быть частью информационной стратегии врага.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что на Венецианском фестивале показали фильм-оправдание российских кафиров.

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