"Дюну" выдвинули на "Оскар" сразу в 14 номинациях

Американская кинокомпания Warner Bros. выдвинула свой фильм "Дюна" в 14 номинациях на "Оскар-2022". Отметим, что в настоящее время эта премия вручается по 24 основным номинациям и шести специальным.

Предложение к Американской киноакадемии было опубликовано на сайте Warner Bros. Судьба фильма на "Оскаре" определится 8 февраля 2022 года, когда состоится церемония вручения наград (чтобы посмотреть трейлер, доскролльте страницу до конца).

"Дюна" режиссера Дени Вильнева может быть представлена в таких номинациях:

Лучший фильм; Лучший режиссер; Лучший адаптированный сценарий; Лучшая мужская роль (Тимоти Шаламе); Лучшая женская роль второго плана (Ребекка Фергюсон, Шэрон Дункан-Брюстер, Зендея, Шарлотта Ремплинг); Лучшая мужская роль второго плана (Оскар Айзек, Джош Бролин, Стеллан Скарсгард, Дэйв Батиста, Стивен МакКинли Хендерсон, Чан Чен, Джейсон Момоа, Хавьер Бардем); Лучшая работа оператора; Лучший монтаж; Лучший грим и прически; Лучший звук; Лучшие костюмы; Лучшие визуальные эффекты; Лучший звук; Лучший саундтрек.

Видео дня

Отметим, что "Дюна" является экранизацией первой части научно-фантастического романа американского писателя Фрэнка Герберта. Книга появилась на прилавках еще 1960-х годах.

Кинолента вышла на экраны в Украине 16 сентября 2021 года. Интересно, что премьера должна была состояться раньше, но на дату повлияла пандемия коронавируса.

Фильм получил высокий рейтинг как среди зрителей, так и среди критиков (8,3 из 10 на IMDb).

"Дюна: часть первая" побила рекорды проката в Украине. Так, за первые пять дней фильм посмотрели 263 тысячи киноманов.

События ленты происходят в будущем, где человечество живет на разных планетах и борется за ресурсы и влияние. На пустынном Арракисе главный источник богатства – специи, которые собирают специальными машинами с поверхности песка. Сюжет разворачивается вокруг семьи герцога Лето Атрейдеса, которой "подарили" возможность править Арракисом.

Топ-факты о фильме, актерский состав и краткий словарь из вселенной "Дюны" можно найти в нашем материале по ссылке.

Добавим: премьера второй части запланирована на 20 октября 2023 года.

Официальный трейлер "Дюны":

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