"Дюну" выдвинули на "Оскар" сразу в 14 номинациях

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Кино
2 минуты
1,4 т.
Фильм Дюна (2021)

Американская кинокомпания Warner Bros. выдвинула свой фильм "Дюна" в 14 номинациях на "Оскар-2022". Отметим, что в настоящее время эта премия вручается по 24 основным номинациям и шести специальным.

Предложение к Американской киноакадемии было опубликовано на сайте Warner Bros. Судьба фильма на "Оскаре" определится 8 февраля 2022 года, когда состоится церемония вручения наград (чтобы посмотреть трейлер, доскролльте страницу до конца).

"Дюна" режиссера Дени Вильнева может быть представлена в таких номинациях:

  1. Лучший фильм;

  2. Лучший режиссер;

  3. Лучший адаптированный сценарий;

  4. Лучшая мужская роль (Тимоти Шаламе);

  5. Лучшая женская роль второго плана (Ребекка Фергюсон, Шэрон Дункан-Брюстер, Зендея, Шарлотта Ремплинг);

  6. Лучшая мужская роль второго плана (Оскар Айзек, Джош Бролин, Стеллан Скарсгард, Дэйв Батиста, Стивен МакКинли Хендерсон, Чан Чен, Джейсон Момоа, Хавьер Бардем);

  7. Лучшая работа оператора;

  8. Лучший монтаж;

  9. Лучший грим и прически;

  10. Лучший звук;

  11. Лучшие костюмы;

  12. Лучшие визуальные эффекты;

  13. Лучший звук;

  14. Лучший саундтрек.

Фантастический фильм "Дюна"
Видео дня

Отметим, что "Дюна" является экранизацией первой части научно-фантастического романа американского писателя Фрэнка Герберта. Книга появилась на прилавках еще 1960-х годах.

Кинолента вышла на экраны в Украине 16 сентября 2021 года. Интересно, что премьера должна была состояться раньше, но на дату повлияла пандемия коронавируса.

Фильм получил высокий рейтинг как среди зрителей, так и среди критиков (8,3 из 10 на IMDb).

"Дюна: часть первая" побила рекорды проката в Украине. Так, за первые пять дней фильм посмотрели 263 тысячи киноманов.

Кадры из "Дюны" режиссера Дени Вильнева

События ленты происходят в будущем, где человечество живет на разных планетах и борется за ресурсы и влияние. На пустынном Арракисе главный источник богатства – специи, которые собирают специальными машинами с поверхности песка. Сюжет разворачивается вокруг семьи герцога Лето Атрейдеса, которой "подарили" возможность править Арракисом.

Топ-факты о фильме, актерский состав и краткий словарь из вселенной "Дюны" можно найти в нашем материале по ссылке.

Добавим: премьера второй части запланирована на 20 октября 2023 года.

Официальный трейлер "Дюны":

Как писал OBOZREVATEL, ранее ученые в рамках проекта The Science of Scare-2021 определили топ фильмов ужасов, которые больше всего пугают зрителей.

СШАшоу-бизнестрейлерфильмнаградакино