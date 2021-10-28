Названы самые страшные фильмы ужасов-2021. Трейлеры

В рамках проекта The Science of Scare-2021 британские ученые проанализировали 40 фильмов ужасов, которые больше всего пугают зрителей, и определили победителя – хоррор "Астрал: Онлайн" (Host, 2020) режиссера Роба Сэваджа. Результаты получили, измеряя пульс 250 участников эксперимента.

Данные были опубликованы на портале broadbandchoices.co.uk. Как пояснили организаторы, учащение сердцебиения является одним из главных признаков чувств тревоги и страха. А подборку фильмов, которые проверяли на способность напугать зрителей больше всего, собрали из свежих кинолент-ужастиков за последние 18 месяцев и из топов кинокритиков.

Средний пульс испытуемых был самым высоким (88 ударов в минуту, а на самых страшных моментах доходил до 130), когда они смотрели "Астрал: Онлайн".

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Это 57-минутный триллер о спиритическом сеансе с призраками в Zoom, который сняли во время пандемии всего за двенадцать недель.

Второе место занял прошлогодний победитель рейтинга "Синистер" (Sinister, 2012) режиссера Скотта Дерриксона.

Это кино рассказывает о писателе-авторе детективов, который вместе с семьей поселяется в доме, где почти год назад были убиты все жильцы.

Третье место в топе за первой частью серии фильмов "Астрал" (Insidious, 2010).

Интересно, что в центре этого фильма также переезд в новый дом и необъяснимые события в жилище.

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