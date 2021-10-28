Названы самые страшные фильмы ужасов-2021. Трейлеры

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Кино
2 минуты
3,8 т.
Топ самых страшных фильмов ужасов

В рамках проекта The Science of Scare-2021 британские ученые проанализировали 40 фильмов ужасов, которые больше всего пугают зрителей, и определили победителя – хоррор "Астрал: Онлайн" (Host, 2020) режиссера Роба Сэваджа. Результаты получили, измеряя пульс 250 участников эксперимента.

Данные были опубликованы на портале broadbandchoices.co.uk. Как пояснили организаторы, учащение сердцебиения является одним из главных признаков чувств тревоги и страха. А подборку фильмов, которые проверяли на способность напугать зрителей больше всего, собрали из свежих кинолент-ужастиков за последние 18 месяцев и из топов кинокритиков.

Средний пульс испытуемых был самым высоким (88 ударов в минуту, а на самых страшных моментах доходил до 130), когда они смотрели "Астрал: Онлайн".

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Это 57-минутный триллер о спиритическом сеансе с призраками в Zoom, который сняли во время пандемии всего за двенадцать недель.

Пульс участников эксперимента во время просмотра новой части "Астрала"

Второе место занял прошлогодний победитель рейтинга "Синистер" (Sinister, 2012) режиссера Скотта Дерриксона.

Это кино рассказывает о писателе-авторе детективов, который вместе с семьей поселяется в доме, где почти год назад были убиты все жильцы.

Третье место в топе за первой частью серии фильмов "Астрал" (Insidious, 2010).

Интересно, что в центре этого фильма также переезд в новый дом и необъяснимые события в жилище.

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