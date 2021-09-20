Почему все хотят посмотреть "Дюну": впечатляющие факты о фильме

Долгожданная экранизация первой части романа "Дюна" режиссера Дени Вильнева вышла на экраны в Украине 16 сентября 2021 года. Премьера планировалась еще год назад, однако в связи с пандемией показ фантастической киноленты перенесли.

Известные голливудские режиссеры ранее пытались экранизировать роман, но по большей части неудачно. OBOZREVATEL собрал топ-факты о фильме, актерский состав и краткий словарь из Вселенной "Дюны".

Роман считался непригодным для экранизации

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Кинолента "Дюна" снята по мотивам романа Фрэнка Герберта, который вышел в 1965 году и принес автору бешеную славу. Неоднократно многие пытались снять по нему фильмы, но они выходили настолько ужасными, что режиссеры не хотят даже вспоминать о них.

Первым права на экранизацию романа "Дюна" приобрел чилийско-французский режиссер Алехандро Ходоровски в 1971 году. По режиссерскому замыслу экранизация должна была длиться 14 часов, съемки проходили почти 5 лет.

Режиссер был слишком амбициозным, хотели пригласить на роль императора – Сальвадора Дали, а для записи саундтрека – группу Pink Floyd. Однако зрители так и не дождались премьеры киноленты, поскольку для реализации масштабного проекта не хватило финансирования.

В 1984 году на экраны вышла первая экранизация "Дюны" режиссера Дэвида Линча. Критики тогда обвиняли его в слишком свободной интерпретации книги, поэтому он вычеркнул свое имя из титров и до сих пор болезненно реагирует на критику. Бюджет фильма был более 40 миллионов долларов.

Из-за больших расходов на декорации режиссерам не хватило средств на известных актеров, поэтому они пригласили на главные роли новичков. Сюжет киноленты оказался не адаптированным под обычного зрителя, события развивались быстро и почти никто не понимал, о чем идет речь.

Книга Фрэнка Герберта

В книге Фрэнк Герберт рассказал о Галактической империи будущего через 20 тысяч лет, в которой объединились планеты, где живут люди. Общество отказалось от гаджетов после восстания роботов и развивает свой разум. На планете Арракис, которую также называют Дюна, добывают ценное вещество – меланж, раскрывающее новые человеческие способности. Галактической империей управляют несколько кланов, а именно за Дюну боролись Дом Атрейдес и семья Харконнен. Кто владеет планетой Арракис, тот управляет Вселенной.

Почему стоит посмотреть "Дюна: часть первая" 2021 года

Критики и зрители считают, что Дени Вильнев точно передал текст и тщательно проработал сценарий. Бюджет фильма "Дюна" – 165 миллионов долларов. Их потратили на впечатляющие декорации, компьютерную графику и звездный актерский состав.

Режиссер уверен, что "Дюна" станет "Звездными войнами" для взрослых. Если первый фильм окупит себя, продюсеры планируют снять продолжение истории. Многие сравнивают киноленту со "Звездными войнами", но именно роман "Дюна" стал источником вдохновения для фильмов Джорджа Лукаса. Об этом рассказывал сам режиссер.

Эпический, красивый, в меру пафосный, теплый и ламповый – именно так охарактеризовали фантастическую киноленту после премьеры.

Актерский состав

Главную роль в "Дюне" сыграл американский актер Тимоти Шаламе. Его герой Пол Атрейдес рискует собой, чтобы вернуть для Дома Атридов господство над планетами.

Шведская актриса Ребекка Фергюсон играла роль леди Джессики.

Актер и музыкант Оскар Айзек сыграл герцога Лето Атрейдеса.

Джош Бролин играл роль оружейного мастера Дома Атрейдесов.

Дэйв Батиста сыграл в фильме графа Раббана Харконнена.

Словарь фильма "Дюна"

Арракис – название планеты, где разворачиваются главные события. Это пустыня, где нет водоемов, но это самое ценное место в галактике, где можно найти меланж пряностей, которые дарят человеческие способности.

Фремены – коренной народ рабов, которые основали планету Арракис и назвали себя свободными людьми.

Специя меланж – пряности, от которых зависима вся галактика. Ее используют во всем, от кофе, вина, лекарств до десертов. Специя улучшает умственные способности и является источником молодости.

Топтер – гибрид от галикоптера с крыльями, которые машут. Транспортное средство есть везде на Арракисе, он помогает уберечься от гигантских песчаных червей.

Бени Гессерит – самые опасные и умные женщины в мире. Они способны изменить химию своего тела, могут видеть прошлое, чтобы исправить будущее.

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