Продюсер "Дюны" назвал дату выхода второй части фильма
Кинокомпания Legendary Pictures анонсировала выход второй части фантастического фильма "Дюна". Премьера запланирована на 20 октября 2023 года.
Соответствующий пост опубликовали на официальном аккаунте студии Legendary в Twitter. Также эту информацию подтвердил режиссер киноленты Дени Вильнев в комментарии для Deadline, который вновь возглавит съемки.
"Это только начало. Спасибо тем, кто прочувствовал "Дюну". Мы рады продолжить путешествие", – говорится в сообщении в Twitter киностудии Legendary.
"Дени Вильнев создал фильм, который является одновременно необычным визуально и эмоционально захватывающим, о чем свидетельствует его глобальный успех, как критиками, так и кассовыми сборами", – отметил председатель Warner Bros Тоби Эммерих.
Добавим, что Вильнев уже заявлял, что работы над сценарием сиквела "Дюна" в процессе, однако он ждал одобрения от Legendary и Warner Bros. В свою очередь, на их решение повлияли кассовые сборы от первой части.
"Я только что получил новости от Legendary, что мы официально продвигаемся вперед с Dune: Part Two. Я мечтал адаптировать "Дюну" Фрэнка Герберта , и я хочу поблагодарить фанатов, актеров и команду, Legendary и Warner Bros. за поддержку этой мечты", – сказал режиссер.
Напомним:
Первая часть киноленты "Дюна" состоялась в сентябре, и по состоянию на 27 октября фильм в мировом прокате получил более 220 миллионов долларов. Отметим, что бюджет фильма был 165 миллионов долларов.
Коротко про фильм:
"Дюна" – американский фильм режиссера Дени Вильнева. Это первая часть из двух в рамках адаптации научно-фантастического романа писателя Фрэнка Герберта, который был опубликован в 1963-1965 годах. Он состоял из серии глав.
Действие разворачивается в будущем, где юный Пол Артейдс вместе с семьей участвуют в войне за опасную планету Арракис. Война происходит между коренным народом и бывшими правителями Арракиса.
На пустынной планете обитают огромные песчаные черви, а в пещерах таятся скитальцы-фремены. Ценное на планете – спайс (вещество, которое самое важное во Вселенной). Тот, кто контролирует Арракис , владеет спайсом, а кто "держит в своих руках" ценное вещество, властен над всей Вселенной.
В главных ролях Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Зендея, Дейв Батиста, Стивен Маккинли Хендерсон, Джейсон Момоа и другие.
Ранее OBOZREVATEL писал о том, что кинокомпания "Sony" презентовала первый трейлер экранизации "Uncharted" ("Анчартед: На картах не значится"). В главных ролях снялись Том Холланд и Марк Уолберг. В центре сюжета приключения юного Нейтана Дрейка и Салли.