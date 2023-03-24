Дипфейк на СТБ: российскому актеру ''прилепили'' лицо украинского коллеги и вызвали неоднозначную реакцию

Телеканал СТБ попал в скандал из-за попытки вырезать российского актера Прохора Дубравина из сериала "Останній лист коханого". С помощью технологии дипфейка лицо героя заменили на черты его коллеги родом из Украины Дмитрия Саранского.

Видео дня

На это обратил внимание украинский актер Петр Крылов, обратившийся к телеканалу в Facebook. Реакция украинцев оказалась неоднозначной (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

На днях телеканал СТБ опубликовал трейлер "Останнього листа коханого", который должен появиться на экранах уже 27 марта. В видео нетрудно заметить, что лицо одного из актеров смотрится несколько неестественно.

Углубившись в историю создания сериала, Петр Крылов выяснил, что в ленте должен был появиться известный российский актер Дубравин. Очевидно, чтобы избежать скандала, в СТБ решились на популярную технологию дипфейка и заменили лицо россиянина. Сериал также был озвучен на украинском языке.

Дмитрий Саранский на вопрос, знал ли он об использовании своего лица в сериале, не ответил.

Кстати, российский актер Дубравин не осудил преступное вторжение в страну, в которой зарабатывал, а наоборот – поддержал армию оккупантов.

Многим украинцам, как и Петру Крылову, не понравилось решение телеканала выпустить сериал, участие в котором принимал россиянин, однако откликнулись и пользователи, не понявшие хейт.

"Если он снят, то выкинуть теперь его? Не вижу проблемы, тем более СТБ убрал актера русского", "Я не могу поверить, что это правда", "Такая хрень несется, что просто уже не знаешь, как достучаться до тех, кто это производит", "Ты их разорвал, как пойманных за сигареткой девятиклассников. Стыд", "Очень странная претензия к каналу. Был пророссийский актер, его вырезали и заменили украинским. Первого в сериале больше нет. Ни денег, ни славы он не получит, потому что он физически отсутствует на экране", – говорится в сообщениях.

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