Семь отличных сериалов 2020 года, которые вы наверняка пропустили

Многие считают, что за период карантина пересмотрели все известные фильмы и сериалы. Несмотря на это – есть картины, которые остались незамеченными после премьеры.

И при этом они не уступают бестселлерам кинематографа. OBOZREVATEL составил список кинолент, которые вы могли пропустить в 2020 году.

Любовь и анархия – Netflix

Необычный ромком 2020 года начинается с мастурбации. Героиня Софи Райдман, разочаровалась в браке и пошла на новую работу в издание. Перед компьютером девушка занимается мастурбацией и случайно оказывается в поле зрения айтишника, который снял весь процесс на телефон. Она начинает с ним флиртовать, чтобы не допустить распространения ролика. Впоследствии Софи и Макс вступают в романтические отношения. Сериал затрагивает тему феминизма и разрушает каноны социальных основ общества.

Вина – BBC Scotland

Это первый сериал нового канала BBC Scotland. Сюжет уголовного триллера начинается с ошибок: пьяные братья сбили человека ночью. Не вызвав скорую, сделали вид, что ничего не произошло. Парни нашли его бумажник и оказалось, что мужчина живет вблизи, через несколько домов... Зрители подчеркнули, что сериал им понравился, они предсказывают телеканалу не меньший успех, чем британскому.

Дэйв – FXX

Сюжет основан на автобиографии американского рэпера и комика Лила Дики, который в сериале пытается найти свое предназначение. Он прекрасно разбирается в рекламе, также подает надежды комедийного писателя и актера. Однако Дэйв хочет стать известным рэп-исполнителем и погружается в жесткий мир шоу-бизнеса. Он придумывает себе псевдоним, присущий поп-культуре, снимает клип и получает первый миллион просмотров на YouTube. Впоследствии известный рэпер записывает хиты даже с Арианой Гранде. Сериал показывает настоящую суть рэп-тусовки.

Полезные советы от Джона Уилсона – HBO

Комедийный сериал с документальными чертами в шести эпизодах снял режиссер Джон Уилсон с собой в главной роли. Уилсон играет встревоженного жителя Нью-Йорка и пристает к другим с вопросами. Он хочет разобраться в темах, которые волнуют общество. Герой познает себя и открывает новый мир. В киноленте говорят об одиночестве, функции мегаполиса и существовании социума. Джон сравнивает людей с кошками, которые портят мебель. Многие люди пакуют диваны в неприглядные пластиковые чехлы, чтобы коты их не царапали. В городе так же: везде некрасивые ограды и заборы, чтобы здесь не гадили. В финальных сериях Уилсон едет на курорт, а возвращается в локдаун, где мир сошел с ума.

В густом лесу – Netflix

Этот сериал остался в стороне от внимания большой публики, но по сценарию и зрительскими рейтингами он не уступает ни одному из бестселлеров. События ленты охватывают четверть века. В 1994 году в летнем лагере четверо подростков пошли гулять в лес – двух нашли мертвыми, а еще двое пропали без вести. Брат пропавшей девочки через 20 лет обнаруживает в лесу останки человека. Пытаясь найти хоть какую-то зацепку в исчезновении подростков, родственник становится главным подозреваемым.

В ночь – Netflix

С брюссельского аэропорта в Москву вылетает чартерный самолет, который на высоте захватывает террорист. По его убеждению, солнце должно убить все живое, а выжить человечество сможет, если лететь за восходом солнца. При посадке в Рейкьявике оказалось, что в округе какая-то катастрофа убила людей. Теперь самолет двигается в ночь, чтобы выжить.

Только для взрослых – Channel 4

Главная героиня Джолин снимается в порно. Девушка часто получает травмы и делает нелепые ошибки в жизни. Она борется за место в обществе. Эта история о женском коварстве и солидарности, где девочка выбилась из низов, прошла огонь и воду, но осталась хрупкой и наивной.

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