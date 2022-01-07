'Человек-паук', 'Бэтмен' и другие фильмы, где одного героя сыграли несколько актеров

Иногда бывает так, что зрители привыкают к актеру в образе конкретного экранного героя. Они с нетерпением ждут продолжения съемок фильма – и режиссер делает такой подарок. Однако в новой части по какой-то причине главного персонажа играет другой человек.

OBOZREVATEL собрал подборку легендарных кинолент, где одного из героев сыграли несколько актеров.

"Человек-паук"

В 2002 году в фильме Marvel "Человек-паук" главного героя, Питера Паркера, сыграл Тоби Магуайр. Актеру на тот момент было 27 лет, а пришлось "показать" подростка в очках и с застенчивой ухмылкой. Поскольку первая часть стремительно набирала популярность, Тоби приглашали играть и в двух следующих картинах – "Человек-паук 2" (2004) и "Человек-паук 3: Враг в отражении" (2007).

Видео дня

Дальше режиссер решил заменить актера. Следующим супергероя сыграл Эндрю Гарфилд – в лентах "Новый Человек-паук" (2012) и "Новый Человек-паук: Высокое напряжение" (2014). Новый экранный персонаж стал более чувственным: иногда казалось, что его больше волнуют отношения с любимой, ежели спасение человечества от злоумышленников. Если "первый" Человек-паук импонировал больше подросткам, то "романтизированная версия" заинтересовала зрительниц не только юного, но и старшего возраста.

Следующим культового героя сыграл 21-летний Том Холланд. По сути, он рос на фильмах Marvel и сразу понимал, какого результата от него ожидает режиссер. Актеру досталась роль Паркера в фильмах "Человек-паук: Возвращение домой" (2017) и "Человек-паук: Далеко от дома" (2019).

16 декабря 2021 состоялась премьера новой части кинофраншизы – "Человек-паук. Нет пути домой". В ней главную роль сыграл снова Том Холланд. К тому же зрителей ждет приятный сюрприз – в этой части в некоторых эпизодах появятся Тоби Магуайр и Эндрю Гарфилд, "Питеры Паркеры" из предыдущих фильмов.

"Бэтмен"

Герой из комиксов DC, Бэтмен, впервые появился в кино в 1989 году. Тогда в прокат вышел легендарный фильм Тима Бертона "Бэтмен", где главную роль сыграл Майкл Китон. Эта лента стала не совсем "супергеройской" и была переполнена философией. Впрочем, актер смог отлично "перевоплотиться" в экранного персонажа.

Следующими супергероя сыграли Вэл Килмер в "Бэтмен навсегда" (1995) и Джордж Клуни – в "Бэтмен и Робин" (1997). Их игра была не столь убедительной, как Китона. Режиссером этих фильмов стал Джоэл Шумахер, но ему не удалось создать прибыльные кинокартины. Килмер, казалось, лишен человечности, а Клуни – утончен, интеллигентен и совсем не героичен.

Далее режиссер Кристофер Нолан снял трилогию о Бэтмене "Темный рыцарь". На главную роль он избрал Кристиана Бейла. Его актерская игра в серии лент об этом супергерое сегодня считается самой успешной.

В 2022 году в Украине состоится премьера новой истории о Бэтмене. Режиссер будущей киноленты – Мэтт Ривз. Известно, что главную роль сыграет звезда фильма "Сумерки" – Роберт Паттинсон. Актер сообщил в СМИ, что не будет активно заниматься спортом для этой роли: его персонаж будет в необычном для зрителей образе.

"Гарри Поттер"

Если в предыдущих фильмах сразу заметна замена актеров на роли экранных персонажей, то во франшизе о Гарри Поттере все не так очевидно. Профессора Альбуса Дамблдора в картинах "Гарри Поттер и философский камень" (2001), а также "Гарри Поттер и тайная комната" (2002) сыграл Ричард Харрис. Его игра была достаточно профессиональной, чтобы продолжить съемки. Актера пришлось заменить кем-то другим, поскольку Ричард скончался.

Следующим Альбуса сыграл Майкл Гэмбон – с 2004 по 2011 годы. Эту замену не замечали зрители вплоть до боевых сцен, где было лучше видно лицо.

"Имаджинариум доктора Парнаса" (2009)

В киноленте "Имаджинариум доктора Парнаса", вышедшей на экраны в 2009 году, главная роль, Тони Шепарда, досталась Хиту Леджеру. Это могло бы стать подлинным триумфом актера, но он умер еще до завершения съемок. Официальная причина смерти – передозировка снотворным и транквилизаторами. Съемочная группа после трагедии решила переписать сценарий, потому что они успели снять с Хитом лишь часть фильма.

В результате Тони, экранный персонаж, которого сыграл Леджер, проходит через волшебное зеркало доктора Парнаса, – и его внешность изменилась. После смерти актера его героя в фильме сыграли Джонни Депп, Джуд Лоу и Колин Фаррелл. По завершении съемок все трое отказались от гонораров, передав деньги семье покойного.

Ранее OBOZREVATEL писал: