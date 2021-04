BAFTA-2021: стали известны победители киномпремии

В воскресенье, 11 апреля, состоялась 74-я церемония вручения премии Британской академии кино и телевизионных искусств – BAFTA.

Из-за пандемии коронавируса мероприятие провели в гибридном формате: первый его день состоялся онлайн 10 апреля, тогда как главные номинации – "Лучший фильм" и "Лучший британский фильм" – объявили 11 числа в концертном зале Альберт-холл в Лондоне. Об этом сообщается на официальном сайте BAFTA.

Победители премии BAFTA Awards-2021:

Лучший фильм – "Земля кочевников" (Nomadland)

Лучшая актриса – Фрэнсис Макдорменд, "Земля кочевников" (Nomadland)

Лучший актер – Энтони Хопкинс, "Отец" (The Father)

Лучший режиссер – Хлоя Чжао, "Земля кочевников" (Nomadland)

Лучший британский фильм – "Перспективная девушка" (Promising Young Woman)

Лучшая музыка к фильму – "Душа" (Soul)

Лучший документальный фильм – "Мой учитель – осьминог" (My Octopus Teacher)

Лучший дебют британского писателя, режиссера или продюсера – Реми Викс "Его дом" (His House)

Лучший актер второго плана – Дэниел Калуя, "Иуда и Черный Мессия" (Judas and the Black Messiah)

Лучшая актриса второго плана – Юн Е Чжон, "Минар" (Minari)

Лучший не англоязычный фильм – "Еще по одной" (Another Round), Дания

Лучший анимационный фильм – "Душа" (Soul)

Лучший адаптированный сценарий – "Отец" (The Father)

Лучший актерский состав – "Скалы" (Rocks)

Лучший короткометражный анимационный фильм – "Сова и кошка" (The Owl and the Pussy-Cat)

Лучший короткометражный фильм – Фара Набулси "Нынешнее" (The Present)

Лучшая работа художника-постановщика – "Манк" (Mank)

Лучшие костюмы – "Ма Рейни: Мать блюза" (Ma Rainey's Black Bottom)

Лучшие визуальные эффекты – "Тенет" (Tenet)

