BAFTA-2021: стали відомі переможці кіномпреміі
У неділю, 11 квітня, відбулася 74-а церемонія вручення премії Британської академії кіно і телевізійних мистецтв – BAFTA.
Через пандемію коронавірусу захід провели в гібридному форматі: перший його день відбувся онлайн 10 квітня, тоді як головні номінації – "Найкращий фільм" і "Найкращий британський фільм" – оголосили 11 числа у концертному залі Альберт-хол в Лондоні. Про це повідомляється на офіційному сайті BAFTA.
Переможці премії BAFTA Awards-2021:
Найкращий фільм – "Земля кочівників" (Nomadland)
Найкраща актриса – Френсіс Макдорменд, "Земля кочівників" (Nomadland)
Найкращий актор – Ентоні Хопкінс, "Батько" (The Father)
Найкраща режисерка – Хлоя Чжао, "Земля кочівників" (Nomadland)
Найкращий британський фільм – "Перспективна дівчина" (Promising Young Woman)
Найкраща музика до фільму – "Душа" (Soul)
Найкращий документальний фільм – "Мій учитель – восьминіг" (My Octopus Teacher)
Найкращий дебют британського письменника, режисера чи продюсера – Ремі Вікс "Його будинок" (His House)
Найкращий актор другого плану – Деніел Калуя, "Юда і Чорний Месія" (Judas and the Black Messiah)
Найкраща актриса другого плану – Юн Е Чжон, "Мінар" (Minari)
Найкращий не англомовний фільм – "Ще по одній" (Another Round), Данія
Найкращий анімаційний фільм – "Душа" (Soul)
Найкращий адаптований сценарій – "Батько" (The Father)
Найкращий акторський склад – "Скали" (Rocks)
Найкращий короткометражний анімаційний фільм – "Сова і кішка" (The Owl and the Pussy-Cat)
Найкращий короткометражний фільм – Фара Набулсі "Теперішнє" (The Present)
Найкраща робота художника-постановника – "Манк" (Mank)
Найкращі костюми – "Ма Рейні: Мати блюзу" (Ma Rainey's Black Bottom)
Найкращі візуальні ефекти – "Тенет" (Tenet)
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше американський журнал Forbes опублікував рейтинг найпопулярніших серіалів на стримінговой платформі Netflix за перші місяці 2021 року. Серед них "Бріджертони", "CoComelon", "Ай Карлі", "Вулиця світлячків" й багато інших.