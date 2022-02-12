Анджелина Джоли, Тильда Суинтон и другие актрисы, сыгравшие в кино мужчин

Если мужчинам достается в кинокартине роль женщины, то это, как правило, комедийный жанр, где главная героиня должна быть неловкой, кокетливой или просто забавной. Когда же женщины играют противоположный пол – чаще всего выбирают драматические постановки. Они мастерски показывают пожилых людей, успешных бизнесменов, находчивых экранных персонажей и так далее.

"Спрятать" свою женственность и элегантность, и удачно "перевоплотиться" в брутальную и мужественную личность удалось многочисленным всемирно известным актрисам. Подробнее о некоторых из них читайте в материале OBOZREVATEL.

Тильда Суинтон

Британская киноактриса Тильда Суинтон сыграла экранного персонажа Йозефа Клемперера в киноленте "Суспирия" (2018). В ней звезде удалось измениться до неузнаваемости. На создание образа человека пожилого возраста гримеры ежедневно тратили не менее четырех часов. Для того чтобы шея и челюсть были более массивными, актриса надевала специальные протезы. Интересно и то, что для Тильды, по ее просьбе, был изготовлен накладной репродуктивный орган. Знаменитость объясняла это тем, что так ей было проще вжиться в роль.

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Кейт Бланшетт

Австралийская кино- и театральная актриса, а также продюсер Кейт Бланшетт сыграла в биографической кинокартине "Меня там нет" (2007) роль главного героя – Боба Дилана. Этот фильм снят в нетривиальном ключе: разные периоды жизни легендарного музыканта сыграли 5 разных актеров и одна актриса – Кейт. За убедительную игру знаменитость получила "Золотой глобус" и была признана лучшей актрисой на Венецианском кинофестивале (2007). В одном из своих интервью Бланшетт призналась, что для того, чтобы научиться ходить как мужчины, она подкладывала в брюки носки.

Гленн Клоуз

Американская актриса и певица театра, кино и телевидения Гленн Клоуз "перевоплотилась" в мужской образ в фильме "Таинственный Альберт Ноббс" (2011). Режиссер ленты Родриго Гарсиа решил избрать на главную роль именно эту звезду, поскольку, по его мнению, у Гленн отчасти маскулинные черты лица: выразительные скулы и широкая нижняя челюсть. Конечно, это не влияет на женственность и грацию знаменитости, но для этой роли такие черты стали уместными. Экранная героиня Гленн часто попадала в сложные ситуации: она родилась женщиной, но в течение 40 лет притворялась мужчиной по имени Альберт Ноббс. Все для того, чтобы отстаивать собственные интересы в патриархальном обществе.

Анджелина Джоли

Американская актриса, фотомодель и режиссер Анджелина Джоли сыграла агента ЦРУ в ленте "Солт" (2010). По сюжету героиня кинозвезды – женщина по имени Эвелин Солт, которой ради раскрытия дела периодически приходится притворяться мужчиной. Для эпизодов, где Джоли играла противоположный пол, ей накладывали на лицо специальную силиконовую маску, грудь перетягивали специальными лентами, а одежда была неудобной и из грубой ткани. Впрочем, это не помешало Анджелине качественно выполнить свою работу.

Хилари Суэнк

Американская актриса Хилари Суэнк сыграла драматическую роль трансгендерного человека по имени Брэндон в ленте "Парни не плачут" (1999). Более того, за эту игру она получила премию "Оскар". В основе сюжета картины – реальные события, произошедшие в 1994 году в Небраске (США). Герой кинозвезды всю жизнь чувствовал себя мужчиной, хотя родился девочкой. Он меняет образ, начинает много пить, гулять по ночам и пытается заработать в обществе желаемую репутацию. Для "превращения" в парня Хилари решилась подстричь свои волосы и ежедневно работала над манерами поведения, чтобы сделать их более маскулинными.

Мерил Стрип

Американская актриса театра, кино и телевидения Мерил Стрип сыграла в мини-сериале "Ангелы в Америке" Исидора Чемельвитца. По мнению кинокритиков, это один из немногих фильмов, когда невозможно понять, что мужскую роль играет женщина. Все благодаря профессионализму актрисы и качественному нанесению грима. Правда, после съемок в одном из интервью Мерил призналась: "То, что я играла мужчину, моему любимому не понравилось. Но именно после этой роли я многое поняла о мужчинах".

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