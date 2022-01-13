Джаред Лето, Том Круз и другие актеры, изменившиеся ради роли в кино до неузнаваемости

Обычно людям сложно решиться на кардинальные изменения во внешности. К примеру, отрезать половину волос. Актеры же часто для убедительной игры в кино сбривают всю шевелюру. Более того, они не боятся благодаря гриму быть "обезображенными".

Читайте в материале OBOZREVATEL об ошеломляющих трансформациях актеров в культовых кинолентах.

Тильда Суинтон

Британская киноактриса Тильда Суинтон в фильме "Суспирия" (2018) сыграла сразу две роли – ведьмы Хелены Маркос (без существенных изменений во внешности) и доктора Йозефа Кемпера (изменилась до неузнаваемости). На создание мужского образа гримеры тратили не менее четырех часов. Для того чтобы шея и челюсть экранного героя выглядела массивной, были использованы специальные протезы. Кроме того, для этой роли Тильда попросила изготовить накладной репродуктивный орган, чтобы максимально вжиться в роль.

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Гэри Олдман

Английский киноактер и кинорежиссер Гэри Олдман согласился на изменения во внешности ради роли в ленте "Темные времена" (2017). Знаменитость сыграл бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля. Это перевоплощение принесло ему первую победу на премии "Оскар".

Шарлиз Терон

Американская киноактриса и продюсер Шарлиз Терон в киноленте "Монстр" (2003) сыграла серийную убийцу Эйлин Уорнос. Готовясь к этой роли, она набрала 13 кг веса. К тому же на съемках звезда носила протез, изменявший ее прикус. Благодаря этому потрясающему перевоплощению Шарлиз получила свой первый Оскар.

Джаред Лето

Американский актер и лидер группы "30 Seconds to Mars" Джаред Лето снялся в нашумевшем фильме 2021 года "Дом Gucci". Ему досталась роль Паоло Гуччи, итальянского бизнесмена и модельера, который был главным дизайнером и вице-президентом Дома моды Gucci. Персонаж актера – 60-летний мужчина с залысинами и седыми волосами. Джареда сложно узнать за тоннами грима.

Том Круз

Американский киноактер, режиссер и продюсер Том Круз обычно в фильмах играет мужчину, спасающего мир от неприятностей. Его роль в пародийной комедии "Солдаты неудачи" (2008) стала для зрителей неожиданной. Том "перевоплотился" в продюсера Леса Гроссмана, с залысиной и густыми волосами на теле. В одном из интервью актер сказал, что согласился на съемки в этой ленте при одном условии: быть максимально непохожим на себя.

Руни Мара

Американская киноактриса Руни Мара снялась в фильме "Девушка с татуировкой дракона" (2011). Звезде досталась главная роль – Лиссабет Саландер. Специально для экранного персонажа знаменитость похудела, побрила голову, обесцветила брови и сделала несколько проколов на теле.

Марион Котийяр

Французская актриса театра, телевидения и кино Марион Котийяр изменилась до неузнаваемости в киноленте "Жизнь в розовом цвете" (2007). Она сыграла легендарную французскую певицу и актрису Эдит Пиаф. За эту роль получила "Оскар". Готовясь к съемкам, Марион решилась полностью сбрить брови и частично побрила волосы на голове. Более того, она чтобы петь и говорить, как Пиаф, снизила свой голос на несколько тонов.

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