Стала известна причина смерти актера Алексея Колесника

Причиной смерти актера Алексея Колесника предварительно называют COVID-19. 71-летнего артиста родом из Полтавской области не стало 30 октября.

О том, что заслуженный артист Украины болел коронавирусом, сообщил его друг, пресс-секретарь фестиваля "Золотой витязь" Владимир Головкин в комментарии "Пятому каналу". Известно, что Колесник скончался в Киеве, однако не уточняется, находился ли он в медицинском учреждении.

Друг Колесника отметил, что поддерживает связь с родными артиста. По его словам, жена актера потрясена трагедией и находится в состоянии шока.

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"К сожалению, коронавирус. Нам сообщили родственники. Не знаю, был ли он в больнице или дома, но он был в это время в Киеве", – ответил Головкин на вопрос о причине смерти украинца.

Алексей Антонович Колесник – советский и украинский актер, который дебютировал в кино еще в студенческие годы. Родился 28 марта 1950 года в Карловке (Полтавская область).

Высшее актерское образование получил в Киевском государственном институте театрального искусства имени Карпенко-Карого.

Широкой публике известен благодаря фильмам "Холодное лето пятьдесят третьего", "Как закалялась сталь", "Баллада о доблестном рыцаре Айвенго", "Батальоны просят огня", "Ярослав Мудрый". Всего на его счету участие в более 50 проектах.

В 2011-м получил награду фестиваля "Золотой Витязь" за лучшую мужскую роль второго плана (в киноленте "Прошедший сквозь огонь").

Как ранее писал OBOZREVATEL, в октябре умер известный актер Виктор Евграфов, сыгравший профессора Мориарти в советском фильме "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона". Коллеги артиста рассказали, что он переболел и восстанавливался после COVID-19.

Кроме того, осложнений коронавируса не пережил украинский детский писатель Владимир Рутковский, автор "Сторожевой заставы" и "Джури козака Швайки".