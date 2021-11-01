Умер советский и украинский актер Алексей Колесник

Умер заслуженный артист Украины и известный советский актер Алексей Колесник. Его сердце перестало биться на 72-м году жизни в Киеве в субботу, 30 октября.

Трагическую новость на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь международного форума Золотой Витязь – Владимир Головкин. Предварительная причина смерти героя фильмов "Холодное лето пятидесяти третьего..." и "Как закалялась сталь" – коронавирус.

"Умер прекрасный человек, заслуженный артист Украины, Алексей Антонович Колесник. Светлая память!" – написал Головкин. Под постом собрались фанаты легендарного актера, чтобы выразить свои соболезнования (чтобы посмотреть фото, доскролльте сторінку до конца).

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Алексей дебютировал в кино в далеком 1973 году, сыграв эпизодическую роль в картине "Как закалялась сталь". После этого он принял участие в съемках более 50 различных фильмов, среди которых: "Дождь в чужом городе", "Школа", "Ярослав Мудрый", "Баллада о доблестном рыцаре Айвенго", "Легенда о княгине Ольге", и "Холодное лето пятьдесят третьего".

В 1975 году актер стал играть в театральных постановках, а уже через 7 лет стал штатным актером киностудии им. А. Довженко.

Кроме того, при жизни Колесник был членом Национального союза кинематографистов Украины, лауреатом Международного фестиваля Золотой Витязь за "лучшую мужскую роль второго плана" и заслуженным артистом Украины.

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