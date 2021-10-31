Детский писатель Владимир Рутковский умер от последствий коронавируса: чем он прославился

В воскресенье, 31 октября, на 85-м году жизни скончался украинский писатель Владимир Рутковский. Автор "Сторожевой заставы" и "Джури козака Швайки" жил и работал в Одессе.

Об этом сообщили в издательстве, с которым сотрудничал писатель "Абабагаламага". Коллеги Рутковского указали, что он ушел из жизни после продолжительной борьбы с коронавирусом.

"Очень болезненная потеря для украинской литературы! Его блестящими произведениями зачитываются десятки тысяч детей и взрослых. Украинский мир обеднел на Художника, который дал нам пример благородного служения родной истории и родному слову", – указали в некрологе.

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Отметим, что Владимир Рутковский известен множеством детских и подростковых рассказов, которые он публиковал с 1959 года. Однако национальную известность получил уже в возрасте 70 лет, когда в свет вышла книга "Джури козака Швайки". Увлекательный рассказ так понравился украинским читателям, что у него появилось продолжение в нескольких томах.

Фильм, снятый по сценарию фантастического романа "Сторожевая застава", был тепло принят зрителями Берлинского международного кинофестиваля. Права для проката высокобюджетной украинской киноленты были проданы во Францию.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Москве накануне скончался знаменитый диктор и ведущий Игорь Кириллов. Знакомые утверждают, что он серьезно болел.