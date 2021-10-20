Умер советский актер Виктор Евграфов, сыгравший Мориарти в "Шерлоке Холмсе"

В России умер известный актер Виктор Евграфов, сыгравший профессора Мориарти в советском фильме "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона". Мужчине было 73 года.

Это в среду, 20 октября, подтвердила киностудия "Самарафильм". Предварительно, у заслуженного артиста РФ оторвался тромб, но точные причины предстоит выяснить медикам (чтобы посмотреть видео с актером, доскролльте страницу до конца).

В киностудии добавили, что мужчина переболел и восстанавливался после коронавируса. Евграфова похоронят на "Аллее актеров" самарского городского кладбища.

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"Умер Виктор Иванович Евграфов – самый главный Мориарти мирового кинематографа. Поверить в это невозможно! Только вчера он позвонил, просил связаться с Самарским отделением Союза кинематографистов, чтобы передать архивы", – сказано в сообщении.

Роль в киноленте о приключениях детектива Холмса Евграфов сыграл в 1980 году. Мориарти появлялся в двух эпизодах: "Смертельная схватка" и "Охота на тигра". Озвучил его персонажа Олег Даль.

Мужчина также был профессиональным каскадером и выполнял трюки в 32 фильмах.

Получил тяжелую травму 1994 году на съемках "В империи орлов": ему пробили левое легкое. Артист пережил клиническую смерть. После этого он обучал новое поколение каскадеров.

Евграфов родился 10 сентября 1948 году в Куйбышеве (ныне Самара) в семье военного.

Звание заслуженного артиста РФ получил в 1994-м. Последние годы проживал в своем родном городе.

В его карьере как актера также есть такие фильмы, как "Сегодня или никогда", "Ярославна, королева Франции", "Лючия ди Ламмермур", "Девушка и Гранд", "Долгая дорога к себе", "Сестра моя Люся", "Не бойся, я к себе" и др.

Интервью с актером:

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