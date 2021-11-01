Жена Болдуина показала, как актер переживает убийство украинки Гатчинс. Фото

Хилари Болдуин публично поддержала своего мужа, американского актера Алека Болдуина, случайно убившего на съемках украинку, оператора-постановщика Галину Гатчинс. 37-летняя возлюбленная голливудской звезды показала фото, как держит своего супруга за руку.

Соответствующий пост Хилария обнародовала в своем Instagram-аккаунте. Она трогательно подписала снимок: "Я люблю тебя, и я здесь".

На фотографии, сделанной, очевидно, в постели, женщина положила свою руку поверх руки мужа.

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Чуть позже Хилари поделилась семейными снимками со своими детьми и Алеком Болдуином. Родители решили устроить детям праздник и нарядится в костюмы на Хэллоуин.

Как рассказала 37-летняя жена 63-летнего актера, одежду для малышей на День всех святых нашли "в последнюю минуту".

"Воспитание через это было, мягко говоря, интенсивным опытом. Сегодня мы собрались подарить им праздник", – написала Хилария.

Она отметила, что дети были счастливы и это "согрело ее мамино сердце".

Судя по фотографиям, а также сообщениям СМИ, после трагедии на съемках вестерна "Ржавчина" Болдуин практически все время проводит со своей семьей.

Напомним, что он и Хилари воспитывают шесть детей: 8-летнюю Кармен, 6-летнего Рафаэля, 5-летнего Леонардо, 3-летнего Ромео, Эдуарда (13 месяцев) и Марию (7 месяцев). Последняя появилась на свет благодаря суррогатному материнству.

Кроме того, у актера есть еще седьмой ребенок от предыдущего брака – 24-летняя Айрленд.

Журнал People пишет, что Хилария стала опорой для Болдуина после смертельного инцидента. Источник рассказал журналистам, что Алек "нашел утешение" в семье и "залег на дно" со своими родными.

"Алек и Хилария уехали из города с детьми. Они иногда выходят, чтобы забрать еду, но в основном стараются защитить личную жизнь детей и просто проводят тихое время вместе как семья", – цитируют журналисты знакомого звезды.

Источник также рассказал, что актер "продолжает горевать из-за трагических событий, но находит утешение в окружении своих близких". Мужчина старается сейчас проводить с семьей как можно больше времени, добавил собеседник.

Напомним, что Хилари впервые прокомментировала убийство украинки 25 октября. Она сказала, что шок и душевную боль невозможно выразить.

Интересные факты из биографии Алека Болдуина можно найти в статье нашего издания по ссылке.

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