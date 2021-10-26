Жена Болдуина впервые прокомментировала убийство украинки Гатчинс

Жена американского актера Алека Болдуина Хилари в понедельник, 25 октября, впервые прокомментировала убийство украинки Галины Гатчинс. Она сказала, что невозможно выразить шок и душевную боль о таком трагическом происшествии.

Женщина опубликовала соответствующий пост на своей странице в Instagram. Хилари отметила, что ее сердце с погибшей Галиной, ее мужем, сыном, семьей и всеми близкими людьми.

"Мое сердце с Галиной. Ее мужем. Ее сыном. Их семьей и близкими. И моим Алеком. Как говорится, нет слов, потому что невозможно выразить шок и душевную боль о таком трагической происшествии. Разбитое сердце. Потеря. Поддержка." – написала жена Болдуина.

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Публикацию Хилари лайкнуло почти 100 тысяч пользователей. Под ней оставили десятки комментариев со словами поддержки, после чего женщина ограничила возможность писать под постом.

Напомним, что американский актёр, комик и писатель Алек Болдуин случайно застрелил 42-летнюю женщину во время съемок фильма "Ржавчина" в Нью-Мексико (США). Погибшей оказалась оператор-постановщик Галина Гатчинс родом из Украины.

Известно, что актер держал в руках реквизитную винтовку, которая должна была стрелять холостыми патронами, но дала осечку. Женщина умерла после того, как ее перевезли на вертолете в больницу. Выстрел также поразил 48-летнего режиссера картины Джоэла Соуза.

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