Отец убитой на съемках Гатчинс заявил о "частичной вине" Болдуина за смерть украинки

Американский актер Алек Болдуин "частично виноват" в гибели оператора Галины Гатчинс натрагических съемках вестерна "Ржавчина", считает отец убитой украинки Анатолий Андросович. Мужчина уверен, что знаменитость нажал на курок и совершил выстрел, который стал для кинематографистки смертельным.

Андросович, экс-капитан подводной лодки, прокомментировал трагедию британскому изданию The Sun. Он заявил, что "не может понять поведение" голливудского актера.

"Мне ясно, что Болдуин произвел выстрел с руки, поэтому мне трудно понять, почему он не может нести частичную ответственность за смерть моей дочери", – сказал 61-летний украинец.

Видео дня

По его мнению, знаменитость все же нажал на курок, хотя и утверждает обратное. "Револьвер – это такой пистолет, который не стреляет до нажатия на спусковой крючок, и Алек частично виновен в том, что выстрелил", – заявил отец Гатчинс.

Анатолий спросил, почему Алек удалил серию Twitter-сообщений, написанных после случайного убийства коллеги по съемкам. Мужчина также не понимает, почему выстрел был произведен во время репетиции сцены.

Андросович признался, что его 9-летний внук Андрос, сын Галины и ее мужа, адвоката Мэтью Гатчинс, тяжело переживает смерть мамы. Отец украинки обеспокоен тем, что внук может "никогда полностью не оправиться" от инцидента.

"Андрос медленно возвращается к жизни, но это огромный удар для всех нас", – сказал Анатолий.

Напомним:

21 октября Алек Болдуин, отрабатывая сцену с оружием, случайно застрелил оператора Галину Гатчинс. Режиссер кинокартины Джоэл Соуз получил ранение в плече.

Правоохранительные органы начали расследование и обыски, чтобы выяснить, почему револьвер был заряжен настоящими патронами. Следствие все еще продолжается.

Сперва СМИ предполагали, что актер якобы сам нажал на курок (думая, что в оружии патроны-"пустышки" и опасности это не представляет). Однако вскоре Болдуин дал первое интервью после трагедии, в котором заявил, что он не трогал спусковой крючок и не понимает, как произошел выстрел.

Что известно о трагически погибшей кинематографистки из Украины, вы можете прочитать в нашем материале. А Оксана Стефанишина, подруга покойной украинки, рассказала, какой Галина была в жизни.

Как писал OBOZREVATEL, полиция недавно получила ордер на изъятие информации из мобильного телефона Болдуина. Речь идет о звонках, переписке, фото и других данных.

Оказалось, что в начале съемок вестерна "Ржавчина" актер обсуждал револьверы и запросил выдать ему более крупную модель оружия.