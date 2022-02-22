7 лучших турецких сериалов с увлекательным сюжетом о любви. Фото

В турецких сериалах зрители хотят увидеть невероятную историю любви, где на протяжении всего сюжета она становится сильнее. Часто главные герои сначала испытывают негативные эмоции друг к другу, а затем их ненависть перерастает в любовь.

Именно из-за чрезмерной эмоциональности и напряженного сценария турдизи стали популярными в мире. OBOZREVATEL рассказывает о самых страстных турецких сериалах, которые стоит посмотреть.

"Мистер ошибка" – 2020 год

Главный герой Озгюр – молодой красавчик, который является владельцем ресторана в Стамбуле. Он перестал доверять женщинам, которые его предали. Девушка Эзги старается всем помогать, жертвуя собой. Героиня верит в любовь и хочет создать семейное гнездышко. Однако у нее мало что выходит.

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По традициям девушка до 30 лет должна выйти замуж, поэтому Эзги отчаивается, потому что не может найти мужчину. Озгюр берется помочь ей и объясняет тонкости общения с представителями противоположного пола. Красавчик сам нечаянно влюбляется в нее.

"Ветер любви" – 2019 год

Сериал "Ветер любви" снят по мотивам бестселлера турецкой писательницы Сюмейе Коч. Автору всего 23 года, однако она завоевала любовь читателей во всем мире.

Героиня Рейя всю жизнь жила безмятежно в роскоши. Она встретила своего любимого Мирана и парень оказался в плену любви. Влюбленные просто купаются в радуге идиллии, но не все радуются новоиспеченному союзу. У Рейи есть соперница, которая хочет отбить Мирана. Героям приходится пережить немало испытаний на пути к подлинному счастью.

"Черно-белая любовь" – 2017 год

Сюжет в драме "Черно-белая любовь" развивается в окружении двух героев, которые влюбились друг в друга. Муж Ферхат потерял смысл в своей жизни, он жесток и легко может убить человека, не моргнув глазом. Герой отчаялся и не надеется найти настоящую любовь.

Девушка Аслы ежедневно спасает жизни, потому что она квалифицированный врач. Ей тоже не хватает женского счастья. Судьба свела две противоположности: черное и белое. Аслы против своей воли стала женой Ферхата. В ленте показана ценность семьи, которую герои все же смогли понять, переживая страшные перипетии: болезни, угрозу убийства и жизни детей.

"Любовь не понимает слов" – 2016 год

"Любовь не понимает слов" входит в топ лучших турецких сериалов о любви. Зрительницы полюбили ленту из-за того, что там снялись очень красивые актеры. В главных ролях – Ханде Эрчел и Бурак Дениз.

Героиня устраивается на работу и грубит парню по дороге в офис, а он оказался ее боссом. Между ними вспыхивают чувства от ненависти до любви. Пару ждут испытания и интриги, которые искусно показали режиссеры, поэтому зритель переживает каждое событие вместе с ними.

"Любовь напрокат" – 2015 год

Главный герой Омер – одинокий, привлекательный и успешный бизнесмен. У его родственников главная цель – женить молодого человека. Они даже уже подобрали "идеальную девушку" умную, красивую и с образованием в США.

Омер не хочет жениться, поэтому решил на глазах своей тети поцеловать официантку Дефне. Однако просто поцелуем это не кончилось. Дефне сменила работу и новым начальником стал тот самый красавчик, который неожиданно поцеловал ее в кафе.

"Запах клубники" – 2015 год

Главные герои сериала "Запах клубники" в жизни тоже влюбленная пара, отчего лента кажется еще более увлекательной. В ленте всего 23 серии, поэтому не утомит тех, кто хочет впервые посмотреть турецкий сериал. Сюжет легкий, непринужденный и добрый.

Первая серия начинается с того, что судьба сводит двух людей: богатого и избалованного Бурака и скромную деревенскую девушку Аслы. Они начали отношения с войны, а закончили сладким миром.

"Вишневый сезон" – 2014 год

Сериал "Вишневый сезон" подойдет для тех, кто ищет легкий и непринужденный фильм для просмотра после тяжелого рабочего дня. Ойка – девушка-студентка из бедного района, которая с раннего возраста была влюблена в парня по имени Мэте. Но он так и не ответил ей взаимностью, поскольку уже влюблен в ее лучшую подругу.

Главный герой – молодой успешный архитектор Аяз, который является холостяком, но успел разбить много женских сердец. Аяз не смог устоять перед вычурностью, эксцентричностью и наивностью Ойки. Они не заметят, как любовь завладела их сердцами.

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