Новый турецкий сериал бьет рекорды 'Великолепного века': почему его назвали главной сенсацией 2021 года

В ноябре 2021 года на экраны турецких зрителей вышел новый исторический сериал "Альпарслан". Уже с первых серий он завоевал популярность, а сейчас аналитики прогнозируют ему повторить феноменальный успех "Великолепного века". К слову, это не удавалось сделать еще ни одному проекту на протяжении 10 лет.

Шанс появился у "Альпарслана", который со старта возглавил все телевизионные рейтинги Турции, пишет StarHit. Главную роль в сериале исполнила популярная актриса Фахрие Эвджен, которая не появлялась на экранах с 2017 года.

Новая телевизионная сенсация рассказывает историю о султане государства Сельджукидов Альпарслане в исполнении турецкого красавца Барыша Ардуча. После смерти отца он оказывается в незавидном положении: враги наступают со всех сторон, так еще и собственному народу нужно доказать, что он достоин занимать престол. Однажды Альпарслан спасает от гибели таинственную незнакомку. Чувства к девушке возникают мгновенно, однако, как выясняется, она скрывает слишком много секретов.

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Примечательно, что изначально сериалу пророчили провал. Аналитики были уверены, что зрителю надоела историческая тематика, а специфические герои будут скорее отталкивать, чем привлекать к себе внимание и вызывать симпатию. Однако, по словам блогера Али Таша, турецкая аудитория осталась в восторге от увиденного, как и публика за рубежом.

"Есть все предпосылки к тому, что "Альпарслан" станет популярнее "Великолепного века". Сериал держит в напряжении с первой минуты, с первой серии", – отметил блогер.

Ранее OBOZREVATEL предлагал вспомнить, как выглядели главные персонажи сериала "Великолепный век", и сравнивал эти кадры с фотографиями актеров сейчас. Некоторых из них теперь практически не узнать.