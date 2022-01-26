5 фильмов, которые изменили историю мирового кинематографа

В ХХІ веке благодаря развитым технологиям кинематографисты могут делать то, что раньше казалось фантастикой. Например, в фильме "Гравитация" (2013) режиссер Альфонсо Куарон смог "погрузить зрителя" в космос вместе с актерами. Для этого он использовал метод съемки камерой, что непрерывно движется. Актеров привязали к одной локации и включили большие светодиодные панели.

Это помогло создать реалистичную картинку космонавтов, парящих в космосе. Читайте в материале OBOZREVATEL о том, какие еще интересные технологии съемки подняли кинопродакшн на новый уровень.

1. "Гражданин Кейн" (1941)

В этой киноленте идет речь о поисках славы медиамагната Уильяма Ренольда Херста. Режиссер Орсон Уэллс и сценарист Герман Манкевич решили использовать в ленте "Гражданин Кейн" прием непоследовательных по времени действий и флешбэков (сюжетная линия прерывается, и зритель наблюдает действия, которые происходили раньше). Все для того, чтобы удержать заинтересованность и интригу: сложно догадаться, чем закончится история.

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2. "На последнем дыхании" (1960)

Режиссеры Жан-Люк Годар и Франсуа Трюффо – это титаны французской Новой Волны, направления в кинематографе 50-60 годов XX века, для которого характерны резкий отход от предсказуемого развития событий на экране. Они нашли способ, как можно придать сюжету большей напряженности и остроты. В фильме "На последнем дыхании" режиссеры использовали такой прием – съемка одного и того же объекта с разных ракурсов, чтобы показать текучесть времени.

3. "8 1/2" (1963)

Итальянский режиссер Федерико Феллини снял картину о продюсере, у которого возникали трудности во время запуска своего проекта. Кинематографисты соединили сюрреалистические сюжеты с реалистичными, где только зрители должны догадаться, что происходит на самом деле, а что – иллюзия. Например, фильм начинается со сна, где продюсер застрял в пробке и пытается выбраться из своей машины. Дальше он летит из нее в небо. Мужчина возвращается на землю, поскольку к его ноге была привязана веревка.

Такая свободная форма киноленты вдохновляла и других режиссеров (Терри Гиллиама, Дэвида Линча, Мишель Гондри) отходить от линейной истории к сюрреалистической.

4. "2001: Космическая Одиссея" (1968)

Режиссер Стэнли Кубрик с помощью съемок показал киноиндустрии новые возможности. Его фильм "2001: Космическая Одиссея" длится 2,5 часа, а диалогов в ней – на 40 минут. Все внимание зрителя сосредоточено больше на изображении, музыкальном сопровождении и аудиоэффектах, а не на диалогах. Все для того, чтобы лучше мысленно проникнуть в космическое пространство.

Позже упор на визуальных и звуковых эффектах стали использовать режиссеры преимущественно для создания научно-фантастических фильмов. Например, в "Звездных войнах" Джорджа Лукаса.

5. "Певец джаза" (1927)

На съемках данной кинокартины была использована новая технология – "Витафон". Это так называемый "звук на диске": звукооператор соединил граммофонные записи со звуками в ленте. Так ему удалось добавить в фильм записанные диалоги и мелодии. Картина Алана Кросленда "Певец джаза" стала первым полнометражным звуковым фильмом.

Технологию "Витафон" продолжали использовать до 1940-х годов, а затем ее заменили на усовершенствованную систему "звук на ленте".

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