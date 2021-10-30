Фильмы на Хэллоуин: топ-10 самых любимых хорроров Стивена Кинга. Трейлеры

В преддверии Хэллоуина многие ищут незаезженный фильм ужасов, который может хоть немного испугать. В этом случае стоит довериться вкусу американского "Короля ужасов" Стивена Кинга.

Писатель часто рекомендует своим фолловерам в Twitter подборки стоящих кинолент и даже упоминает названия фильмов в книгах. OBOZREVATEL собрал трейлеры лучших хорроров по версии Стивена Кинга.

"Незнакомцы" – 2007 год

В своей книге "Танец смерти" Стивен Кинг вспомнил фильм "Незнакомцы" режиссера Брайана Бертино. Автор подчеркнул, что кинолента пропитана жуткой атмосферой беспокойства. Еще сильнее пугает тот факт, что кинокартина основана на реальных событиях.

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По сюжету, молодая пара решила отдохнуть от суеты города и отправилась в домик посреди леса. Трое душевнобольных в масках решили не только испортить отдых влюбленных, но и свести их с ума.

"Руины" – 2008 год

Также в "Танце смерти" Кинг рассказал о фильме "Руины" режиссера Картера Смита. Эта кинолента понравилась ему нарастающим чувством тревоги по мере того, как герои осознают, что никто из них не выживет.

Лента начинается с путешествия компании друзей к пирамидам племен майя. Когда они понимают, что эти места таят в себе смертельную опасность, становится уже поздно.

"Последний дом слева" – 2009 год

В киноленте "Последний дом слева" режиссер Деннис Илиадис показал чрезмерную жестокость, испугавшую даже самого Кинга. Он назвал этот фильм ужасов лучшим в этом столетии.

По сюжету, подружки наткнулись на преступников и попали к ним в плен. Разъяренные родители одной из девушек пытаются отомстить похитителям.

"Впусти меня. Сага" – 2010 год

Фильм "Впусти меня. Сага" режиссера Мэтта Ривза также понравился Стивену Кингу. Он заявил, что это самый лучший фильм 2010 года.

"Впусти меня. Сага" – это романтическая история с элементами хоррора и триллера. В киноленте блестящий актерский состав, в главной роли – талантливая Хлоя Грейс Морец. Несмотря на большое количество жестоких сцен, основной мотив картины – любовь. 13-летний подросток влюбился в соседку, которая впоследствии оказалась вампиром.

"Ведьма" – 2015 год

Писатель Стивен Кинг написал, что кинолента "Ведьма" напугала его до чертиков. Он отметил, что это очень реалистичное кино, которое постоянно держит зрителя в напряжении и заставляет задуматься.

Режиссер Роберт Эггерс показал в киноленте семью из Англии XVII века. Семья с пятью детьми переехала в деревню, и почти сразу у них исчез новорожденный сын. В деревенской глубинке им живется плохо, поскольку постоянно происходит нечто мистическое.

"Демон внутри" – 2016 год

Стивен Кинг назвал хоррор Андре Эвредала "Демон внутри" лучшим фильмом ужасов 2016 года. От просмотра фильма становится настолько жутко, что мурашки по коже бегают до самых титров.

По сюжету патологоанатомы исследуют смерть девочки. Она была жестоко убита, но следов насилия на теле не видно. Врачи обнаруживают много ужасающих совпадений в ее жизни.

"Тишина" – 2016 год

Стивен Кинг подчеркнул, что эта кинолента заставила его трястись до самой развязки. Главная героиня фильма "Тишина" Мэдди в тринадцать лет потеряла слух, и теперь не имеет возможности разговаривать.

По сюжету, ее преследует сумасшедший в маске с оружием. Режиссер Майк Фленеган сделал настолько неожиданный финал, что его никто не смог предсказать.

"Тихое место" – 2018 год

В фильме "Тихое место" режиссер Джон Кразински показал постапокалиптический мир 2020 года. В нем живут монстры, которые моментально реагируют на звуки.

В этом ужасном мире пытается выжить семья с детьми. Кинг не раз подчеркивал, что эта картина не похожа на привычный фильм ужасов, поскольку на протяжении всей ленты герои не разговаривают.

"Калибр" – 2018 год

Стивен Кинг считает, что киноленту "Калибр" от Netflix должен посмотреть каждый ценитель хорроров. По сюжету, два друга едут на уик-энд в Шотландию.

Это их последняя вечеринка, поскольку у одного из них скоро появится первенец. Парни решили отдохнуть в шотландских лесах, но им пришлось столкнуться с непредсказуемыми событиями во время охоты.

"Призраки дома на холме" – 2018 год

Сериал "Призраки дома на холме" от Netflix является ремейком старой кинокартины 1963 года. Однако Кингу понравилась именно эта версия режиссера Майка Фленегана.

События разворачиваются в 1992 году. В старинный дом на холме переехала многодетная семья. Однако позже оказалось, что здесь, кроме них, живут привидения. Все члены семьи пытаются бороться с ними, но безуспешно.

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