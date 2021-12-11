7 известных мультфильмов, идею которых "украли" другие страны. Фото-сравнение

Плагиат является распространенным явлением в мире анимационного кинематографа. Об этом свидетельствуют многочисленные копии известных мультфильмов, среди которых "Кунг-фу Панда", "Тачки" и "Рататуй".

Даже анимации таких студий как Pixar, Walt Disney Animation Studios и Warner Bros имеют аналоги в других странах. OBOZREVATEL рассказывает о мультфильмах, которые оказались плагиатом.

"Император джунглей" (1965) и "Король Лев" (1994)

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Японский аниме-сериал "Император джунглей" 1965 года рассказывает о могущественном льве, который является хозяином Африки. Мультфильм "Король лев" киностудии Disney с похожим сценарием выпустили в 1994 году. Они немного отличаются, однако главные совпадания на лицо: в голливудской версии короля зверей зовут Симба, а в японской – Кимба.

"Симпсоны" (1989) и "Самсонадзе" (2009)

В 2009 году в Грузии вышел мультфильм, герои которого похожи на известную семейку Симпсонов. Отца семейства в грузинской версии зовут Гела, а в США – Гомер. Мультфильм "Симпсоны" американской компании "Fox" вышел в 1989 году.

"Покемон" (1997) и "Догмонс" (2002)

Японский мультсериал "Покемон" впервые вышел на экраны в 1997 году. Бразильская киностудия Intervalo Produções выпустила свою версию фильма. Они переименовали героев и сменили анимацию. Главного японского персонажа аниме зовут Эш, а бразильского близнеца – Алекс. Его верного друга назвали не Пикачу, а Гриндок.

"Рататуй" (2007) и "Рататуинг" (2007)

Премьера американского мультфильма "Рататуй" состоялась в 2007 году. Его бразильскую копию от студии Video Brinquedo выпустили в этом же году и назвали "Рататуинг". Оба мультика о грызунах, которые умеют создавать кулинарные шедевры.

"Атлантида" (2001) и "Надя с загадочного моря" (1990)

Премьера японского аниме-сериала "Надя с загадочного моря" состоялась в 1990 году, а его Диснеевская копия "Атлантида" вышла в 2001-м. В кинолентах ракрываются одинаковые характеры и судьбы персонажей. Кроме того, оба главных героя носят очки, красную бабочку, являются учеными и находят свою любовь.

"Кунг-фу Панда" (2008) и "Маленький боец ​​Панда" (2008)

Бразильские аниматоры создали аналог мультика "Кунг-фу Панда" студии DreamWorks. Его копию "Маленький боец ​​Панда" выпустили в один год с оригиналом. Персонажи в киноленте почти одинаковые: в Бразилии близнец голливудской Панды работает в боксерском клубе и хочет научиться танцевать.

"Тачки" (2006) и "Невероятные тачки" (2017)

Мультфильм "Тачки" киностудии Pixar вышел в 2006 году. В центре сюжета юный гонщик, который мечтает выиграть соревнования и стать чемпионом. В 2017 году в США еще один выпустили анимационный фильм "Невероятные тачки", где события также происходят в мире автомобилей. Главный герой – машинка по имени Дэнни, любящая веселиться.

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