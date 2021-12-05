10 киноляпов, которые заметили зрители в популярных голливудских боевиках. Фото
Над созданием фильмов работает огромная команда, которая состоит из сотен человек. Однако они часто допускают ошибки и выдают на экране совсем не то, что планировали.
Например, в кадр попадают посторонние люди, костюмеры путают наряды актеров или постановщики забывают о декорациях. OBOZREVATEL собрал фото 10 киноляпов в культовых голливудских боевиках.
"Дэдпул" – 2016 год
В фильме "Дэдпул" режиссера Тима Миллера главный герой в начале киноленты отрезает себе левую руку и прыгает с моста на грузовик. Однако в момент падения можно увидеть, что у него нет правой руки.
"Железный человек 2" – 2010 год
В начале фильма "Железный человек 2" Тони Старк выступает на своем шоу в смокинге и белой рубашке. Через несколько секунд актер отходит за экран, чтобы проверить уровень радиации. В этот момент куда-то исчезает его рубашка.
В киноленту "Железный человек" режиссера Джона Фавро вложили миллионы, а на профессиональном переводчике сэкономили. На телевидении вместо "прямой эфир", в правом верхнем углу экрана написали "теперь".
"Идентификация Борна" – 2002 год
В шпионском боевике "Идентификация Борна" режиссера Дага Лаймана также есть момент, когда неправильно перевели слова. В эпизоде, где главный герой находит свой поддельный российский паспорт, его имя звучит очень странно: "Ашьф" вместо "Фома".
"Гладиатор" – 2000 год
В фильме "Гладиатор", который снимал режиссер Ридли Скотт, рассказывается о величии древних римлян. В инсценировке Битвы при Карфагене есть реалистичный эпизод с падением колесницы, на которой можно увидеть баллон с кислородом. Его закрепили на карету. Но известно, что таких изобретений десятки веков назад не существовало.
"Плохие парни" – 1995 год
В боевике "Плохие парни" Майкла Бэя есть забавный ляп. Когда главный герой сражается со своим врагом, в кадр заходит оператор с огромной камерой. Монтажеры не заметили, поэтому и не вырезали этот момент.
"Терминатор 2: Судный день" – 1991 год
В киноленте "Терминатор 2" Джеймса Кэмерона также есть интересный момент: когда грузовик падает с моста, у него выпадает лобовое стекло. На следующем кадре стекло снова на месте.
"Крепкий орешек 2" – 1990 год
Во второй части легендарного фильма "Крепкий орешек" был замечен киноляп. Когда темнокожий актер в кафе наклоняется за коробкой под столом – цвет его руки меняется. Операторы сняли чужую руку.
"Крепкий орешек" – 1988 год
В фильме "Крепкий орешек" режиссера Джона Мактирнана много сцен, где зрители заметили киноляпы. Например, Брюс Уиллис в кадре одет в белую майку, но уже через мгновение она стала коричневой.
"Коммандо" – 1985 год
Культовый боевик режиссера Марка Лестера "Коммандо" с участием Сталлоне популярен до сих пор. В одном из эпизодов, когда главный герой Джон преследует негодяя Салли, автомобиль бандита попадает в ДТП и получает значительные повреждения. Однако в последующих кадрах машина волшебным способом становится совершенно невредимой.
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