7 лучших анимационных мультфильмов всех времен. Трейлеры

28 октября отмечается Международный день анимации. В парижском оптическом театре в 1892 году именно в этот день изобретатель Эмиль Рейно впервые показал зрителям движущиеся изображения.

Благодаря созданию анимации появилось множество сказок с принцессами и супергероями, которые подарили нам в детстве много ярких моментов. OBOZREVATEL решил рассказать о семи самых известных анимационных мультфильмах всех времен, удостоенных премии "Оскар".

"Пиноккио" – 1940 год

Мультфильм "Пиноккио" продюсировал всемирно известный художник-мультипликатор Уолт Дисней. По сюжету, Фея оживила деревянную куклу-марионетку Пиноккио. Чтобы стать настоящим мальчиком, герою мультика нужно было проявить храбрость, честность и делать добрые дела.

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Отметим, что этот анимационный фильм Диснея был отмечен сразу двумя премиями "Оскар".

"Шрек" – 2001 год

Мультфильм "Шрек" режиссера Эндрю Адамсона и Вики Дженсон получил премию "Оскар" за лучший полнометражный анимационный фильм. Дети 2000-х десятки раз просматривали все части "Шрека" и мультик никогда не надоедал.

По сюжету, Шрек живет на болоте и пугает жителей королевства, в том числе, других сказочных персонажей, чтобы те его не донимали. Он любит жить в одиночестве. Но однажды великан получает задание от лорда Факуарда спасти принцессу Фиону от дракона, и его спокойная жизнь меняется навсегда.

"В поисках Немо" – 2003 год

Мульфильм "В поисках Немо" режиссера Эндрю Стэнтона наградили "Оскаром" в 2004 году.

В подводном мире рыба-клоун Марлин потерял семью из-за нападения акулы. Уцелела только одна икринка – его сын Немо. Отец заботится о юном непоседе, который с восторгом познает окружающий мир. Но по неосторожности малыш попадает в сети рыбаков, а Марлин отправляется на поиски Немо.

"Суперсемейка" – 2004 год

Режиссер Брэд Берд снял оскароносный мультфильм "Суперсемейка". Мистер Исключительный, как и его жена Эластика, в прошлом были супергероями. Поженившись, они завели троих детей и решили перестать на время спасать мир. Но однажды им снова пришлось надеть костюмы героев.

"Рататуй" – 2007 год

Мультфильм "Рататуй" также создал режиссер Брэд Берд. Эта картина получила две престижные премии – "Оскар" и "Золотой глобус".

По сюжету мультика, крыса Реми обожает готовить и специально рискует жизнью, чтобы раздобыть что-то вкусненькое. Позже герой знакомится с начинающим поваром французского ресторана, который совсем не умеет готовить. Реми помогает ему создавать новые кулинарные шедевры.

"История игрушек: Большой побег" – 2010 год

Все части мультфильма "История игрушек" Ли Анкрича стали очень популярными в мире. Однако именно третью часть назвали лучшим анимационным фильмом на премии "Оскар". Чтобы полностью понять сюжет, следует посмотреть первые две части.

История строится вокруг игрушек, которые могут оживать, когда никто из людей не видит. В этом мультике половину кукол, зверушек и роботов повзрослевшего ребенка родители решили отправить на чердак, а остальные – на помойку. Игрушки размышляют о будущем и решают, что им будет лучше в детском саду.

"Человек-паук: Вокруг вселенной" – 2018 год

Экранизацию комиксов Marvel о "Человеке-пауке" сняли режиссеры Боб Персичетти, Питер Рэмси и Родни Ротман.

По сюжету, юный Майлз Моралес живет в мире потенциала вселенных, где костюм Человека-паука носят многие. Отличник из Нью-Йорка знакомится с Питером Паркером и пытается найти баланс между школьными буднями и супергеройской жизнью.

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