Зеленский попросил "слуг" проголосовать за Витренко, вопрос рассмотрят в ближайшие дни, – нардепы

Бывший менеджер "Нафтогаза" Юрий Витренко, который накануне своего назначения и.о. министра энергетики судился с госкомпанией, уже через несколько дней может стать полноценным членом Кабмина.

Об этом рассказали народные депутаты от "Слуги народа", передает Радио Свобода. По словам члена фракции Александра Качуры, президент Владимир Зеленский попросил представителей своей фракции поддержать политика.

При этом замглавы фракции Александр Корниенко заявил, что голосование за Витренко может пройти уже 27-29 января. Это может стать вторым голосованием за кандидатуру министра энергетики. Первый раз экс-менеджера "Нафтогаза" парламент не поддержал. Тогда Кабмин в обход решению парламентариев назначил его первым заместителем министра, в результате в отсутствии назначенного министра Витренко автоматически стал исполняющим обязанности.

Одним из первых решений политика на новой должности стало повышение тарифа на первые 100 кВт*час электроэнергии почти в два раза и отмена льготы на отопление электроэнергией.

До этого Витренко предложил разблокировать закупки газа напрямую из России. Уже несколько лет Украина покупает российское голубое топливо через европейских посредников. Политик же предлагает найти независимые компании в РФ, которые будут продавать газ по более низким ценам.

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