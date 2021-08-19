Зеленский отменил режим свободной экономической зоны 'Крым': что изменится

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, отменяющий действие режима свободной экономической зоны "Крым". СЭЗ действовала на оккупированном Россией полуострове с 2014 года.

О прохождении последней стадии утверждения закона сказано на сайте Верховной Рады. Документ возвращен с подписью главы государства.

Закон отменяет действие свободной экономической зоны в Крыму и устанавливает особенности экономических отношений на временно оккупированной территории. Ранее СЭЗ предусматривала, что украинские органы не будут взымать налоги и сборы в Крыму.

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Также документ дает право украинцам беспрепятственно въезжать и выезжать из Крыма только через контрольные пункты пропуска.

Еще одним изменением является бесплатная вторичная правовая помощь, которую могут получить граждане, проживающие на оккупированной территории. Также закон обеспечивает право на наследство.

Документ вносит соответствующие изменения в Налоговый и Таможенный кодексы.

Как сообщал OBOZREVATEL, народные депутаты приняли этот закон 1 июля. За него проголосовали 328 парламентариев.