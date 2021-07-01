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В Раде отменили свободную экономическую зону "Крым"
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В Верховной Раде отменили свободную экономическую зону (СЭЗ) "Крым". Народные депутаты 1 июля приняли соответствующий закон за основу и в целом.
Законопроект №5502-д поддержали 328 парламентариев. Также принят в первом чтении другой законопроект №5501-д, вносящий необходимые изменения в Налоговый кодекс для отмены СЭЗ.
Документ автоматически отменяет СЭЗ, которая действует с 2014 года. То есть, признается утратившим силу закон "О создании свободной экономической зоны "Крым" и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины.
Закон среди прочего не позволяет вывозить товары военного назначения.
Обновляется..