В Раде отменили свободную экономическую зону 'Крым'

В Верховной Раде отменили свободную экономическую зону (СЭЗ) "Крым". Народные депутаты 1 июля приняли соответствующий закон за основу и в целом.

Законопроект №5502-д поддержали 328 парламентариев. Также принят в первом чтении другой законопроект №5501-д, вносящий необходимые изменения в Налоговый кодекс для отмены СЭЗ.

Документ автоматически отменяет СЭЗ, которая действует с 2014 года. То есть, признается утратившим силу закон "О создании свободной экономической зоны "Крым" и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины.

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Закон среди прочего не позволяет вывозить товары военного назначения.

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