Заявления Зеленского обвалили гривну

Гривна отреагировала на пресс-марафон президента Владимира Зеленского падением на межбанке. Соответствующие данные приводит издание "Экономическая правда".

26 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,12 – 27,14 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,00-27,22 гривни. Евро покупают по 30,23 гривни, продают по 30,59 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,13 – 27,24 гривни, евро – 30,50 – 30,68 гривни.

Напомним, 26 ноября президент Владимир Зеленский провел 5-часовую пресс-конференцию. На ней он среди прочего анонсировал якобы "государственный переворот" на следующий четверг.