Затопленный крейсер "Москва" стоил больше, чем бюджеты некоторых регионов России: названа стоимость

Уничтоженный российский ракетный крейсер "Москва" стоил дороже, чем составляет бюджет некоторых регионов страны-террориста. Так, украинский ПКР "Нептун" уничтожил 2 бюджета Ингушетии и почти 4 – Калмыкии.

Об этом свидетельствуют данные UA War Infographics. Уничтоженный крейсер стоил 59,9 млрд рублей, а годовой бюджет меньше этой суммы в таких регионах:

Чувашия (55,4 млрд рублей);

Смоленская область (50,9 млрд рублей);

Астраханская область (50,8 млрд рублей);

Курганская область (50,2 млрд рублей);

Тамбовская область (50 млрд рублей);

Ивановская область (45,3 млрд рублей);

Мордовия (40,8 млрд рублей);

Чукотский АО (40,2 млрд рублей);

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Псковская область (38,3 млрд рублей);

Новгородская область (36,6 млрд рублей);

Орловская область (36,3 млрд рублей);

Кабардино-Балкария (35,7 млрд рублей);

Марий Эл (35,4 млрд рублей);

Магаданская область (35,1 млрд рублей);

Костромская область (34,8 млрд рублей);

Северная Осетия-Алания (34 млрд рублей);

Тува (33,3 млрд рублей);

Хакасия (32,8 млрд рублей);

Ингушетия (26,9 млрд рублей);

Карачаево-Черкесия (26,2 млрд рублей);

Адыгея (24,3 млрд рублей);

Алтай (21,7 млрд рублей);

Ненецкий АО (19,4 млрд рублей);

Калмыкия (16,3 млрд рублей);

Еврейская АО (11,8 млрд рублей).

Напомним, Минобороны РФ вечером в четверг, 14 апреля, опубликовало информацию о том, что крейсер "Москва" пошел на дно. Оккупанты пишут, что крейсер пытались отбуксировать в порт назначения. Однако из-за серьезных повреждений корпуса "корабль потерял остойчивость" и в условиях "штормового волнения моря" затонул.

Вечером в среду, 13 апреля, в Украине сообщили, что наши военнослужащие нанесли удары ракетами "Нептун" по российскому крейсеру. Примечательно, что это тот самый "русский военный корабль", который защитники острова Змеиный послали в хорошо известном направлении. По некоторым данным, численность экипажа вражеского судна составляла около 500 человек.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в конце марта ВСУ уничтожили вражеский корабль – "Саратов", на борту которого было около 400 оккупантов и десятки единиц боевой техники. Еще два судна тогда же получили повреждения. Российское командование изначально тоже говорило о "человеческом факторе", который стал причиной ЧП.