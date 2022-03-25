На уничтоженном десантом корабле 'Саратов' было 20 танков, 45 БТРов и 400 оккупантов, – Арестович

На борту российского корабля "Саратов", который уничтожили ВСУ, находились десятки единиц военной техники оккупантов. Также на нем было примерно 400 человек личного состава.

Об этом в эфире программы "Фейгин Live" рассказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович. Он уточнил, что среди техники было около 20 танков и 45 бронетранспортеров (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Диверсанты хорошо поработали с юга, и они (оккупанты) не могут наладить доставку по железке (железной дороге). Погнали морем, зашли в порт разгружаться", – сказал Арестович.

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Он отметил, что изначально заявлялось об уничтожении корабля "Орск", однако позднее стало известно, что это "Саратов".

Как сообщал OBOZREVATEL, ВСУ 24 марта уничтожили российский большой десантный корабль "Саратов". Еще два получили повреждения.

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