Яхту Путина за $700 млн нашли в Италии: с вертолетными площадками, салонами и царскими каютами

В Италии в порту Marina di Carrara обнаружили яхту президента РФ Владимира Путина "Шехерезада" стоимостью $700 млн. По данным команды оппозиционера Алексея Навального, ее обслуживанием занимается Федеральная служба охраны (ФСО), которая обеспечивает безопасность президента России.

На канале Навального опубликовали расследование и показали, как выглядит шикарная яхта. Все, кто числится в экипаже яхты, россияне.

"Но есть еще кое-что, что объединяет почти всех ключевых людей в этом списке. Они работают в ФСО – Федеральной службе охраны, ведомстве, которое охраняет Путина и организует его быт", – пишут авторы расследования, которые изучили паспортные данные и информацию об авиаперелетах всех этих людей.

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Сразу после капитана идет Chief Officer (старший помощник капитана, второй человек на судне) Сергей Гришин. В телефонных книжках он записан как "Сергей Г ФСО". Далее – боцман Анатолий Фуртель. Согласно утекшим базам, он зарегистрирован по адресу: Сочи, улица Фурманова, 10. Там находится служба охраны на Кавказе ФСО РФ. Это подразделение ФСО, которое обеспечивает охрану Путина в резиденции Бочаров Ручей.

Александр Печуркин работает на должности помощника боцмана. Этот человек записан в книжках как "Саня ФСБ", "Охрана Бочаров Ручей", "Александр ФСО" и "Александр Грейсфул Закупка". "Грейсфул" — это предыдущая яхта Путина за 10 млрд рублей. После покупки "Шехерезады" Graceful переписали на друга Путина Геннадия Тимченко.

Итого на первых двух листах списка экипажа – 23 человека, из которых почти половина имеет отношение к ФСО. Многие записаны в телефонных книжках как люди, работающие в кавказском ФСО, обслуживающем резиденцию в Бочаровом Ручье. У некоторых приписка "Бочарка" или "Бочаров Ручей" прямо стоит рядом с именем.

Длина яхты 140 метров, в ней 6 этажей-палуб, две вертолетные площадки, бассейн, спа-комплекс, салон красоты, огромные гостиные и царские каюты. Долгое время ее владелец был неизвестен, хотя многие издания писали, что она связана с Путиным.

Как ранее писал OBOZREVATEL, судя по маршруту передвижения "Шахерезады" (Marine traffic), путешествует ее владелец только в дружественные к РФ страны и в российские Сочи. Так, яхта останавливалась на побережьях Черногории, Хорватии и в Сочи. Сейчас же находится в порту Marina Di Carrara.

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