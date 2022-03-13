Как выглядит "яхта Путина", которую он успел спрятать от санкций

Президенту РФ Владимиру Путина может принадлежать яхта "Шахиризада". Накануне военного вторжения в Украину российский лидер вероятно спрятал свою яхту, стоимостью в 700 млн долларов, в порту Marina Di Carrara.

Издание The Ney York Times cо ссылкой на расследование спецслужб связало яхту, стоимостью в 700 млн долларов с Путиным. Ей якобы пользуется и фактически владеет российский президент. Оформлена яхта на иностранцев, имена которых ни в каких реестрах и расследованиях не упоминаются.

Но при этом судя по маршруту передвижения "Шахерезады" (Marine traffic), путешествует ее владелец только в дружественные к РФ страны и в российские Сочи. Так, яхта останавливалась на побережьях Черногории, Хорватии и в Сочи. Сейчас же находится в порту Marina Di Carrara.

Видео дня

Яхте всего два года (ее спроектировали в 2020 году). Среди всех российских олигархов средство морского передвижения Путина ни чем не уступает официальным долларовым миллиардерам. 140 метров длиной, сорок человек экипажа, 17 спален. Фактически это миниатюрный дворец, который еще и перемещается по морю.

Кстати, если свою яхту Путин успел спрятать, то вот олигархов решил не жалеть. Видимо, предупреждать о том, что он собирается совершить военные преступления и развязать войну против Украины, свое окружение он не стал. В результате пока его олигархи лишились своих яхт, у Путина все еще есть шанс насладиться шикарным средством передвижения.