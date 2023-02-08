''Я предупреждал Резникова и Шаповалова о коррупционных рисках'': экс-чиновник Минобороны рассказал о схемах с закупками. Видео

Полковник Вооруженных сил Украины и бывший чиновник Министерства обороны Евгений Елькин прокомментировал скандал с коррупционными схемами в ведомстве. Он заявил, что знал об это давно и пытался предупредить руководителей.

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Елькин отметил, что получил доклады о закупках флиса для армейской амуниции и еще раз убедился, что ничего нового там не увидел. По его словам, все предупреждения как главы оборонного ведомства Алексея Резникова, так и его заместителя , отвечавшео за тыловое обеспечение ВСУ, Вячеслава Шаповалова, были проигнорированы (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Я получил ответ от начальника Центрального управления. Министр обороны расписал на заместителя, профильного заместителя Шаповалова, Шаповалов выдал распоряжение, что ответ мне должно предоставить Центральное управление развития и сопровождения материального обеспечения. Они собрали все содоклады, обработали и предоставили мне ответ. Все, что они мне предоставили, я все знал, все понимал. Они, считайте, что ответа мне не предоставили никакого", – заявил Елькин.

Он упомянул о нормативах, которые были введены с 2016 года.

"Что касается вопросов коррупционных рисков, вообще было все проигнорировано. Вопрос в чем – что, когда разрабатывалась документация, были требования – в 16-17-18 году. Некоторые требования были красивые. Поэтому, если кто помнит в 18-м году флисовые кофты зеленые некоторые, не вся партия, но определенное количество военнослужащих обеспечили лейблом мировой компании, которая обеспечивает своей тканью ВС США, Германии, Франции и наконец ВСУ", – вспомнил Елькин.

По его словам, это был первый шаг к нормальному обеспечению украинской армии.

"Потом, когда я ушел или "меня ушли", скорее всего так правильно сказать, в 18-м году с управления, в 20-21 году физико-механические показатели на определенные изделия были уменьшены. Наш производитель-поставщик – не все, есть очень порядочные, он всегда что-то хочет – где-то заработать копейку какую-то. Он заказывает флис, привез, но по физико-механическим показателям он не отвечает, не попадает под ту нормативно-техническую документацию 17-о года. Что он делает – он договаривается, чтобы уменьшить эти показатели под разными показателями, а если это не получается, он договаривается с замминистра обороны, который дает указание", – добавил Елькин.

Он подчеркнул, что "указание" нигде не документируется. Оно дается устно, не письменно.

"Мальчик – ты ВИО – временно исполняющий обязанности, ты хочешь назначения, я считаю, что эта ткань очень красивая. Все – человек работает. Ему абсолютно нет разницы – парни или кто это будет носить", – рассказал Елькин.

К слову, по его словам, было очень много кадров на должности ИВО в 2022 году. Это он объяснил тем, что такие лица несут меньший уровень ответственности, нежели полноправные руководители.

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ обнародовали копию контракта Минобороны на 13 млрд грн, в котором цены на продукты для ВСУ оказались вдвое или даже втрое выше рыночных.

Руководство ведомства вызвали в Верховную Раду. Выяснилось, что документ якобы еще не вступил в силу, а в Минобороны заявили, что в этом и других контрактах обнаружены ошибки, и пообещали проверки и экспертизу.

При этом Резников заявил, что обеспечение армии качественным и бесперебойным питанием во время войны является одним из приоритетов министерства и сейчас осуществляется по контрактам прошлого года. Шаповалов в итоге подал в отставку. Также был уволен директор департамента закупок Минобороны Богдан Хмельницкий.