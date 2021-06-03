Webpromo присоединились к Ассоциации IAB Ukraine

Агентство результативного интернет-маркетинга Webpromo стало официальным членом IAB Ukraine, которая входит в международную ассоциацию IAB. Основная цель некоммерческой организации ― способствовать росту и развитию digital-рекламы в Украине.

IAB Ukraine формирует индустриальные стандарты, регулярно проводит исследования рекламы с участием членов ассоциации, реализует образовательные проекты, лоббирует важные для развития рекламы законопроекты, а также проводит тестирование и внедрение инновационных инструментов.

"IAB Украина - некоммерческая организация, которая сегодня объединяет более пятидесяти игроков интернет индустрии, которые работают для развития рынка в восьми комитетах: стандартов, исследований, Performance, Programmatic, SMM, Influencer marketing, DOOH, Паблишер и десяти рабочих группах. За последние полтора года мы выросли более чем вдвое по количеству членов и втрое по количеству реализованных проектов. Наша задача не просто стандартизировать, измерить рынок, рейтинговать игроков, но и выработать общий язык, запустить рыночную интеграцию для решения стратегических задач и сделать интернет индустрию цивилизованной". - комментирует команда IAB Украины.

Юрий Копишинский, CEO Webpromo, считает вступление агентства в ассоциацию IAB Ukraine важным шагом как в развитии компании, так и рынка цифровой рекламы Украины в целом.

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"На самом деле, для команды Webpromo, большая честь стать частью глобальной семьи iab.

Digital рынок Украины в активной фазе развития, а инициатива команды iab направлена ​​на улучшение и стандартизацию правил игры на рынке. Я рад, что мы становимся частью активного интернет сообщества и будем вместе с лучшими командами менять рынок онлайн в Украине. Я уверен, что наша команда будет важным игроком в инициативах iab!

Webpromo уже принимало участие в разработке механики анализа объема рынка онлайн рекламы, и пока данная методология используется и актуальна. Мы имеем достаточно опыта и экспертизы которая точно будет полезна для рынка и уверены, что пришло время, когда стандартизация и прозрачность для рынка онлайн рекламы становится как никогда актуальна. "