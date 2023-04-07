ВАКС закрыл уголовное дело против нардепа от "Батькивщины"

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) закрыл уголовное дело в отношении нардепа от фракции "Батькивщина", главы Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца. Депутат назвал это решение доказательством того, что дело против него было сфабриковано.

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О закрытии дела Волынец сообщил на своей странице в Facebook. "Сфабрикованное уголовное дело против меня закрыто. Есть решение Высшего антикоррупционного суда", – говорится в сообщении.

Уголовное дело было открыто в апреле 2021 года. При этом в ноябре 2022-го стало известно, что Волынца подозревают в недостоверном декларировании на 1,79 млн грн.

Депутат отметил, что в основой уголовного дела стал журналистский материал "с явными признаками заказа". Тогда журналисты зафиксировали, что Волынец пользуется внедорожником Toyota Highlander, задекларированным на сына парламентария – Андрея Волынца.

Нардеп при этом утверждал, что на указанном авто не ездил, а использовал "карту киевлянина" и предпочитает общественный транспорт, иногда "пользуется служебным транспортом Верховной Рады в связи с пребыванием в служебных командировках – железнодорожным транспортом".

Еще 21 октября 2021 года ВАКС принял решение в пользу Волынца, не найдя оснований для удовлетворения представления САП. Однако это решение было обжаловано и рассмотрение дела затянулось еще почти на полтора года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Верховный суд окончательно оправдал экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна по делу касательно издания приказа о снижении ставок портовых сборов. Оправдательное решение уже вынесено двумя инстанциями Высшего антикоррупционного суда (ВАКС), а теперь и Верховным судом, и потому уже не подлежит пересмотру.

Кроме того, ВАКС оправдал экс-главу Счетной палаты по делу о завладении служебной квартирой за 1,4 млн грн. Также были оправданы главный контролер ведомства и ее племянник.

При этом народного депутата от группы "За будущее" Ирину Констанкевич признали виновной в незаконном декларировании. Она не внесла в декларацию за 2020 год сведения об аренде квартиры в центре Киева стоимостью около 2,5 млн грн.

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