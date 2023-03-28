Экс-министр Омелян окончательно оправдан: Верховный суд вынес решение в деле о портовых сборах

Верховный суд (ВС) окончательно оправдал экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна по делу касательно издания приказа о снижении ставок портовых сборов. Оправдательное решение уже вынесено двумя инстанциями Высшего антикоррупционного суда (ВАКС), а теперь и Верховным судом, и потому уже не подлежит пересмотру.

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О решении ВС сообщил сам Омелян на своей странице в Facebook. При этом экс-министр ожидает извинений от Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), а также настаивает на проведении в этом органе внутренней проверки.

По его словам, все результаты подобных проверок должны быть публичными. "Надеюсь, у НАБУ хватит мужества публично извиниться, а внутренняя проверка и внешний независимый аудит выяснят, во исполнение чьих-то преступных указаний детектив занимался фабрикацией дела против меня, а сотрудники пресс-службы очерняли мое имя", – написал Омелян.

Кроме того, бывший глава Мининфраструктуры считает, что решение Верховного суда в его деле может повлиять на ход некоторых других производств. "Решение суда закладывает очень важную судебную практику: за реформы судить нельзя. Надеюсь, что спама такого сорта в ВАКС сейчас станет меньше и судьи будут иметь возможность рассматривать исключительно дела о топ-коррупции чиновников категории А", – отметил бывший министр.

Дело о портовых сборах

Детективы НАБУ 19 июня 2020 года сообщили Омеляну о подозрении в совершении незаконных действий, из-за которых государственный бюджет недополучил 30,5 млн грн. Классификация прошла по ст. 211 Уголовного кодекса (Издание нормативно-правовых актов, уменьшающих поступления бюджета или увеличивают расходы бюджета вопреки закону). Омеляну грозило лишение свободы на срок от 2 до 6 лет.

Обвинение настаивало, что из-за приказа Омеляна о снижении ставок портовых сборов в 2018-м госбюджет Украины недосчитался 30,5 млн грн. Сам экс-министр объяснял, что первое снижение портовых сборов на 20% уже через год дало увеличение грузопотока в портах на 20%, что, наоборот, принесло государству выгоду.

В ноябре 2020 года состоялось подготовительное заседание Высшего антикоррупционного суда в отношении Омеляна, когда ему был оглашен обвинительный акт. А в октябре 2021 года ВАКС вынес оправдательный приговор и признал экс-министра невиновным во вменяемом ему преступлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее суд избрал меру пресечения другому экс-министру инфраструктуры Украины – Андрею Пивоварскому, который пребывал в должности с 2014 по 2016 год. Дело касается корабельного сбора в морском порту "Южный". Обвинение считает, что в июле 2015 года министр и его первый заместитель, который также был главой тарифного совета министерства, "протащили" принятие приказа, который привел к крупным бюджетным потерям.

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