Cуд оправдал бывшего чиновника по делу о завладении служебной квартирой за 1,4 миллиона: детали

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) оправдал экс-председателя Счетной палаты по делу о завладении служебной квартирой за 1,4 млн грн. Также были оправданы главный контролер ведомства и ее племянник.

Видео дня

Об этом сообщила пресс-служба самого суда. Там отметили: речь о председателе Счетной палаты 2012-2018 гг. В это время им был Роман Магута. Обозначенным контролером же, по данным СМИ, является Мария Шулежко.

"Указанные лица оправданы в связи с отсутствием в их действиях состава уголовного правонарушения", – говорится в сообщении.

Прокуроры не согласны с решением суда

В свою очередь в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) сообщили, что будут оспаривать решение суда. Прокуроры готовят апелляционную жалобу.

"Прокуроры не согласны с таким решением суда. ... В ходе досудебного расследования прокурорами САП и детективами НАБУ собрано достаточно доказательств, подтверждающих, что указанные лица путем злоупотребления своим служебным положением по предварительному сговору завладели государственным имуществом, а именно квартирой стоимостью почти 1,4 млн грн", – отметили в прокуратуре.

Что предшествовало

Как сообщают СМИ, Магута находился под следствием по делу с 2016 года. Правоохранители установили, что он помог отчуждать служебную квартиру в пользу родственника главного контроллера-экс-директора департамента по вопросам агропромышленного комплекса, природных ресурсов и охраны окружающей среды Счетной палаты Марии Шулежко.

"По данным следствия, Шулежко обратилась к Магуте с просьбой приватизировать двухкомнатную квартиру стоимостью почти 1,4 млн грн, приобретенную Счетной палатой в декабре 2013 года, на что тот согласился. В квартире прописали племянника Шулежко. Последний квартиру приватизировал и передарил", – говорится в сообщении.

Летом же 2022 года ВАКС оштрафовал четырех свидетелей по этому делу – на 1 300 грн каждого. Причиной стала неявка на судебное заседание.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народного депутата от группы "За будущее" Ирину Констанкевич признали виновной в незаконном декларировании. Она не внесла в декларацию за 2020 год сведения об аренде квартиры в центре Киева стоимостью около 2,5 млн грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!