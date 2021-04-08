В Запорожской ОГА рассказали о планах на реставрацию уникального Музея истории казачества на Хортице

На территории заповедника "Хортица" планируется масштабное обновление Музея истории запорожского казачества.

Музей, который прекратил свою работу еще в 2015 году из-за аварийного состояния, получит шанс стать настоящим туристическим магнитом, сообщает пресс-служба Запорожской ОГА.

Национальный заповедник "Хортица" – это единственная комплексная историко-культурная и природная достопримечательность, охватывающая период от мезолита до XX столетия. На его территории насчитывается 63 памятника археологии и истории. В 1983 году в заповеднике был открыт Музей истории Запорожья, который позже перепрофилировали в Музей истории запорожского казачества.

Музей не знал реконструкции долгое время. В 2015 году его пришлось закрыть для посетителей из-за аварийного состояния здания. Уникальный фонд удалось сохранить, однако помещения совершенно не приспособлены для демонстрации экспонатов. Сейчас планируется капитальное обновление музея. По инициативе Президента Украины Владимира Зеленского в этом году в программу "Большая стройка" была включена "Большая реставрация", которая предусматривает обновление культурных объектов, к которым вошел и запорожский музей.

"В рамках инициативы Президента Украины Владимира Зеленского с участием Министерства культуры Украины будет обновлено 150 культурных объектов. В том числе, и наш Музей истории запорожского казачества. Почти сто тысяч уникальных экспонатов, несколько диорам, артефакты, которые есть только на Хортице – все это станет доступным для тысяч любителей истории и культуры", – подчеркнул председатель Запорожской облгосадминистрации Александр Старух.

Напомним, ранее заместитель председателя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что за три года планируется восстановить и реставрировать 150 объектов культурного наследия – замков, крепостей, музеев и так далее. На 2021 год уже выделено 2 миллиарда гривен на реализацию программы "Большая реставрация".