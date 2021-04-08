У Запорізькій ОДА розповіли про плани на реставрацію унікального Музею історії козацтва на Хортиці

На території заповідника "Хортиця" планується масштабне оновлення Музею історії запорозького козацтва.

Музей, який припинив свою роботу ще у 2015 році через аварійний стан, отримає шанс стати справжнім туристичним магнітом, повідомляє пресслужба Запорізької ОДА.

Національний заповідник "Хортиця" – це єдина комплексна історико-культурна та природна пам’ятка, що охоплює період від мезоліту до XX сторіччя. На його території нараховується 63 пам’ятки археології та історії. У 1983 році в заповіднику було відкрито Музей історії Запоріжжя, який пізніше перепрофілювали на Музей історії запорозького козацтва.

Музей не знав реконструкції довгий час. У 2015 році його довелось закрити для відвідувачів через аварійний стан будівлі. Унікальний фонд вдалось зберегти, проте приміщення зовсім не пристосовані для демонстрації експонатів. Зараз планується капітальне оновлення музею. За ініціативою Президента України Володимира Зеленського цього року до програми “Велике будівництво” була включена “Велика реставрація”, яка передбачає оновлення культурних об'єктів, до яких увійшов і запорізький Музей.

“В рамках ініціативи Президента України Володимира Зеленського за участю Міністерства культури України буде оновлено 150 культурних об'єктів. У тому числі і наш Музей історії запорізького козацтва. Майже сто тисяч унікальних експонатів, декілька діорам, артефакти, що є тільки на Хортиці - все це стане доступним для тисяч поціновувачів історії та культури", - наголосив голова Запорізької облдержадміністрації Олександр Старух.

Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що за три роки планується відбудувати та реставрувати 150 об'єктів культурної спадщини – замків, фортець, музеїв і так далі. На 2021 рік уже виділено 2 мільярди гривень на реалізацію програми "Велика реставрація".