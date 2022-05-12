В Украине возобновляют возмещение НДС: на налоговиков просят жаловаться главе комитета

В Украине нардепы Верховной Рады 12 мая поддержали инициативу профильного комитета и возобновили возмещение НДС. Вместе с тем возобновят и регистрацию налоговых накладных.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. "Советую плательщикам, за которыми числятся грешки, их подчистить до конца месяца. Тех, кто реально пострадал от войны совет не касается. И еще раз напоминаю, если вы сталкиваетесь с злоупотреблением со стороны сотрудников налоговой, прошу обращаться напрямую ко мне. mail: [email protected] 0 (50) 356 55 41", – написал Гетманцев.

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Отметим, налоговые накладные позволяют проверить право на получение налогового кредита и подтвердить право возвращения НДС. Отметим, еще в марте в Украине остановили возмещение НДС и освободили бизнес от необходимости регистрировать налоговые накладные.

Ранее и президент Владимир Зеленский, и премьер Денис Шмыгаль заявляли, что украинская экономика должна адаптироваться к военному положению, а государство должно собирать налоги. Это даст возможность финансировать как минимум военные расходы и социальные выплаты.

Дефицит бюджета ежемесячно составляет около 5 млрд долларов. Партнеры Украины, в первую очередь "Большая семерка", ЕС и США взяли на себя обязательство поддерживать страну в период военных действий. Внешнее финансирование (в первую очередь за счет грантов, а не кредитов), обеспечит выполнение обязательств государства в период военного положения.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Украина запросила у стран "Большой семерки" финансовую поддержку в размере 50 млрд долл. Средства должны пойти на покрытие дефицита государственного бюджета на протяжении следующих шести месяцев.