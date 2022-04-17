Украина запросила у 'Большой семерки' 50 млрд долларов на следующие полгода

Украина запросила у стран "Большой семерки" финансовую поддержку в размере 50 млрд долларов. Средства должны пойти на покрытие дефицита государственного бюджета на протяжении следующих 6 месяцев.

Об этом в эфире телемарафона сообщил советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко. Он отметил, что в текущее время у Украины есть 2 главные статьи расходов:

армия;

социальная сфера.

"Чтобы поддерживать первое и второе, нам нужна поддержка партнеров. На полгода нужно примерно 50 миллиардов. Президент обратился к странам большой семерки о предоставлении этих 50 миллиардов финансирования", – сказал Устенко.

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При этом он подчеркнул: Украина также рассматривает альтернативные пути получения этих средства. Ими являются:

выпуск еврооблигаций с нулевым купоном – это значит, что "ты берешь кредит, но не платишь за него проценты";

перераспределение специальных прав заимствований Международного валютного фонда – это "не кредитные средства, их не нужно возвращать".

В то же время, советник президента отметил, что договоренностей по поводу финансирования пока нет. Однако уже "на следующей неделе (начинается с 18 апреля. – Ред.) ожидаются активные переговоры".

Ранее же президент Владимир Зеленский сообщил, что месяц войны стоит Украине 7 млрд евро. Однако несмотря на то, что чем дольше будут идти военные действия, тем большее давление будет оказываться на украинскую экономику, ситуация в стране будет улучшаться. Прежде всего, за счет поддержки партнеров.

Он подчеркнул: другим фактором, который позитивно повлияет на экономику страны, станет возвращение в Украину ранее выехавших из нее людей – и их активное включение в работу. "Я считаю, что люди будут возвращаться и будут работать. И экономически ситуация будет лучше", – отметил президент.

При этом он объяснил: огромные траты в начале войны были вызваны необходимостью быстрого обеспечения Украины всем необходимым. "Была задача: если обвал города, там все должно уже быть", – заметил президент. Из-за этого, по его словам, таможня и налоговая "нормально не работали".

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине президент, народные депутаты и правительство "переформатировали" экономическую модель. Чтобы дать возможность бизнесу выжить в военных условиях, часть налогов отменили, ставки урезали, а правила либерализовали.