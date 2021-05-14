В Украине может быть больше 13 олигархов, – Данилов
Накануне в Совете национальной безопасности и обороны объявили о том, что в Украине насчитали 13 людей, которых можно назвать олигархами. Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что их может быть и больше.
Соответствующее заявление он сделал в эфире "Свободы слова Савика Шустера". Программа транслировалась на YouTube-канале Shuster online в пятницу, 14 мая (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"По тем предварительным расчетам, которые мы видим, это 13. Но я не могу быть здесь уверен, что их не будет больше. Меньше их точно не будет", – сказал секретарь СНБО.
Данилов сообщил, что проект закона о статусе олигархов в ближайшее время станет доступным для публичного обсуждения. Он отметил, что людям, которые попадут в этот перечень, надо будет продолжить заниматься бизнесом, не влияя на политику.
Ранее стало известно, что в законопроекте про олигархов, анонсированном президентом Украины Владимиром Зеленским, будет около семи критериев для определения такого статуса.
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что наряду с военной агрессией Российской Федерации одной из основных угроз украинской безопасности является олигархическая система, которая начала формироваться сразу после независимости Украины.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
Бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что Владимир Зеленский и его команда в последние месяцы инициировали ряд шагов, свидетельствующих о готовности снизить влияние олигархов в Украине.
Вскоре сам Зеленский в новом видео обратился к крупным украинским бизнесменам. Он отметил, что главный принцип справедливости, которого хочет достичь украинская власть, заключается в проведении границы между крупным бизнесом и олигархическим классом.