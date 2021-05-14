В Украине может быть больше 13 олигархов, – Данилов

Накануне в Совете национальной безопасности и обороны объявили о том, что в Украине насчитали 13 людей, которых можно назвать олигархами. Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что их может быть и больше.

Соответствующее заявление он сделал в эфире "Свободы слова Савика Шустера". Программа транслировалась на YouTube-канале Shuster online в пятницу, 14 мая (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"По тем предварительным расчетам, которые мы видим, это 13. Но я не могу быть здесь уверен, что их не будет больше. Меньше их точно не будет", – сказал секретарь СНБО.

Данилов сообщил, что проект закона о статусе олигархов в ближайшее время станет доступным для публичного обсуждения. Он отметил, что людям, которые попадут в этот перечень, надо будет продолжить заниматься бизнесом, не влияя на политику.

Ранее стало известно, что в законопроекте про олигархов, анонсированном президентом Украины Владимиром Зеленским, будет около семи критериев для определения такого статуса.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что наряду с военной агрессией Российской Федерации одной из основных угроз украинской безопасности является олигархическая система, которая начала формироваться сразу после независимости Украины.

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