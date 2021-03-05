Мендель заявила, что Зеленский "стремится положить конец эпохе украинских олигархов"

Президент Владимир Зеленский и его команда в последние месяцы инициировал ряд шагов, свидетельствующих о готовности снизить влияние олигархов в Украине.

Об этом в статье для Atlantic Council заявила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель. Материал вышел под заголовком "Зеленский стремится положить конец эпохе украинских олигархов".

В частности, она указала на санкции Совета нацбезопасности и обороны против народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука, его окружения и телеканалов, а также восстановление госрегулирования цен на энергоносители.

Мендель написала, что Зеленский был избран на свой пост менее чем два года назад. Перед ним предстала задача трансформировать страну.

"Прежде всего это означало прекращение почти тридцати лет доминирования олигархов, которое погрузило Украины в бедность и коррупцию. Президент Зеленский теперь выполняет свои обещания и борется с влиянием олигархов способами, которых избегали его предшественники", – заявила Мендель.

По ее словам, путем временного восстановления государственного регулирования цен на энергоносители Зеленский смог нивелировать негативное влияние олигарха Дмитрия Фирташа.

Что касается Медведчука, то в статье сказано, что "ничто так ясно не иллюстрирует стремление Зеленского противостоять влиянию олигархов", как ряд мер, принятые против члена ОПЗЖ.

"Как показали события последних недель, президент Зеленский готов бросить вызов влияния украинских олигархов повсюду: от энергетического и банковского секторов к политике и медиа", – отметила пресс-секретарь главы страны.

Как сообщал OBOZREVATEL: