В трех западных областях цены на ток ниже, чем в других областях Украины – "Оператор рынка"
Уровень оптовых цен на электроэнергию в Бурштынском энергоострове (Львовская, Закарпатская и Ивано-Франковская области) приблизился к уровню цен в остальной части Украины после решения НКРЭКУ выравнивании ценовых ограничений по всей энергосистеме, пишет "УНИАН".
Об этом свидетельствуют данные ГП "Оператор Рынка".
Цены в трех областях на западе страны по-прежнему ниже, чем на остальной территории Украины.
Средневзвешенная цена в Бурштынском острове на рынке на сутки вперед на 9 октября составила 2,17 грн/кВт.час, в то время как в остальной части ОЭС на 15% выше – 2,55 грн/кВт.час.
Напомним, накануне НКРЭКУ ослабила ценовые ограничения в Бурштынском энергоострове. Однако максимальная цена для производителей в регионе остается существенно ниже, чем на остальной территории Украины.
Решение о повышении ценовых ограничений в Бурштынском энергоострове принято после обращения руководства Калушской ТЭЦ, которая из-за заниженных цен осталась без угля и средств на его закупку.
С конца августа ТЭЦ несколько раз останавливалась из-за нехватки угля, который станция не могла закупить из-за длительной работы ниже себестоимости.