В США выпустили памятные монеты по случаю обращения Зеленского в Конгресс: как выглядят

В Белом доме сообщили о выпуске памятных монет по случаю обращения президента Украины Владимира Зеленского в американский Конгресс. Приобрести такую можно за $100. На одной из сторон монеты написано: "Лидер мира. Лидер мира".

При этом 100% прибыли от этой продажи пойдут американскому Красному Кресту для усилий по оказанию помощи Украине. Об этом сообщается на сайте сувенирного магазина Белого дома.

"Монета №7 посвящена обращению президента Владимира Зеленского к членам Конгресса 7 марта 2022 г. в ответ на жестокое вторжение России в Украину. В страстной речи в стиле Черчилля через Zoom из своего офиса в Киеве президент Зеленский вызвал восхищение законодателей с обеих сторон тем, что сделал больше для защиты своей страны и народа от жестокой агрессии России. Это был поразительно прямой призыв к действию со стороны лидера военного времени, доказывающий, что помощь Украине является моральным императивом для страны, которая позиционирует себя как маяк свободы и демократии для всего мира", – говорится в описании монеты.

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Монета будет иметь ограниченный тираж в 2500 шт. и сертификат подлинности. Также к ней вручается бархатный подарочный футляр с внешней коробкой из двух частей с золотой президентской печатью. Предзаказ доступен до 15 июня.

Напомним, "Укрпочта" сорвала ажиотаж выходом марки, посвященной защитникам острова Змеиный и потролила крейсер "Москва", подбитый в Черном море 13 апреля. В компании указали на символическое совпадение дат.

На странице компании в Twitter опубликовали картинку с надписью: "только 12 апреля "Укрпочта" ввела в обращение марку "Русский корабель иди на**". А уже 13 апреля загорелся российский крейсер "Москва".

Также добавили к изображению подпись с анонсом конкурса на следующую цель. В комментариях под сообщением пользователи социальной сети начали предлагать горящий Кремль, Спасскую башню, Крымский мост и Адмиралтейство в Санкт-Петербурге.Как сообщал OBOZREVATEL, масштабная программа восстановления Украины предусматривает обеспечение жильем всех нуждающихся – и в первую очередь, тех, кто потерял свой дом из-за войны. Программа пройдет в несколько этапов и будет продолжаться и после завершения войны.