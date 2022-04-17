Восстановление Украины: Зеленский рассказал, кто получит жилье от государства в первую очередь

Масштабная программа восстановления Украины предусматривает обеспечение жильем всех нуждающихся – и в первую очередь, тех, кто потерял свой дом из-за войны. Программа пройдет в несколько этапов и будет продолжаться и после завершения войны.

Об этом в вечернем обращении 16 апреля сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что в конечном итоге власти намерены:

сделать качественное городское планирование там, где его не было;

"вписать" в города реальные транспортные потоки;

гарантировать энергосбережение домов;

добиться их инклюзивности;

обеспечить экологичность стройматериалов.

Президент отметил: программа обеспечения жильем будет совмещена с программой энергомодернизации зданий. Она пройдет в несколько этапов:

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на первом временным жильем будут обеспечены все переселенцы, чьи дома были разрушены;

на втором – восстановлено то, что оккупанты пытались уничтожить;

на третьем – обеспечены жильем все, "кто защищал или защищает сейчас государство, кто работал или работает в интересах общества, а собственного жилья так и не имеет": военнослужащие, медики и др.

"Для реализации проекта Украина уже привлекает ведущих архитекторов, государств-партнеров и международных доноров", – отметил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, семи регионах Украины, где полностью или частично прекращены боевые действия, начали восстанавливать населенные пункты. Уже собраны данные по разрушениям в этих областях. Так, на территории Житомирской, Запорожской, Киевской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Черниговской областей находятся более 6 тыс. населенных пунктов, из них – около 1,5 тыс. находились под оккупацией.