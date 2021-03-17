В США введут новые санкции против России из-за Навального

Министерство торговли Соединенных штатов Америки с 18 марта введет против России новые санкции из-за отравления оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщила пресс-служба американского ведомства. Новые ограничения затронут экспорт, связанный с национальной безопасностью.

"Применив против оппозиции нелегальные нервно-паралитические средства как внутри РФ, так и за рубежом, российское правительство действовало грубо нарушая свои обязательства, предусмотренные Конвенцией о химическом оружии, и непосредственно подвергло смертельному риску своих граждан и граждан других стран. Министерство торговли стремится предотвратить доступ России к технологиям США, которые могут быть направлены на ее вредную деятельность по химическому оружию", – говорится в официальном заявлении.

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